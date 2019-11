Alegeri prezidențiale 2019. Ninel Peia: Astăzi am votat pentru neam și pentru țară

Ninel Peia, candidatul din partea Partidului Neamul Românesc, a votat duminică în orașul Voluntari. Politicianul a declarat la ieșirea din secție că „a votat pentru neam și pentru țară”.

„Astăzi am votat pentru neam și pentru țară. Astăzi am votat cu neamul românesc. Astăzi am votat crucea Sf. Andrei, creștinătorul neamului românesc,” a declarat Ninel Peia.

Duminică, 10 noiembrie, românii sunt așteptați la vot, la alegeri prezidențiale 2019. Dacă viitorul președinte nu va fi decis în primul tur, pe data de 24 noiembrie 2019 se organizează al doilea tur de scrutin. Pe 10 noiembrie, pe www.digi24.ro, veți găsi prezența la vot și rezultate la alegeri prezidențiale 2019 de la Biroul Electoral Central actualizate în timp real.