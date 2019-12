Marcel Ciolacu: Decizia ca Viorica Dăncilă să candideze a fost una greșită

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică, la Antena 3, că decizia ca Viorica Dăncilă să candideze la alegerile prezidențiale a fost una greșită. Șeful Camerei Deputaților crede că partidul trebuia să fie mai curajos, să lase deoparte orgoliul de a avea candidat propriu și să susțină un candidat comun cu ALDE, dat fiind rezultatul obținut de PSD la europarlamentare.

„În momentul în care eșți președintele partidului trebuie să-ți asumi și niște decizii. Decizia dânsei a fost de a candida”, a spus Marcel Ciolacu, recunoscând că a fost printre cei care au susținut ca Viorica Dăncilă devină președintele partidului.

„Partidul decide prin vot. Dânsa era în măsură să spună că, chiar dacă dvs decideți, eu nu candidez. Decizia că dânsa să fie și candidat a fost o greșeală. Noi ne aflam într-o alianță la momentul acela”, a adăugat Ciolacu.

Întrebat dacă șansele ar fi fost altele în cazul unui candidat comun cu o altă formațiune, Marcel Ciolacu a spus că șansele „erau cu totul altele”, poate chiar și cu un candidat independent. „Dar PSD nu a putut să treacă peste orgoliul de a avea candidat”, a adăugat social-democratul. „Ne-a fost frică să luăm niște decizii mai curajoase. Ne aflăm într-o alianță în momentul acela. Aveam o alianță de guvernare cu domnul Călin Popescu Trauceanu și deciziile astea au influențat alte decizii. Șansele erau altele, poate și cu un candidat independent situația era alta. PSD nu a reușit să treacă peste orgoliul de a avea prorpiul candidat”, a completat Ciolacu.

„Au fost niște decizii foarte greșite luate de PSD după pierderea alegerilor europarlamentare. Ar fi fost alți pași de făcut. De fiecare data când președintele partidului a fost și prim-ministru, aici mă refer la Adrian Năstase, a fost o logică. Guvernarea a funcționat foarte bine. În acel moment, partidul nu vedea altă candidatură decât pe Adrian Năstase. Și eu vedeam în acea candidatură singura oportunitate. A urmat, în oglindă, Victor Ponta - președinte de partid și prim-ministru. De asemenea o guvernare bună. Decizia de a candida Ponta și nu Crin Antonescu s-a dovedit o decizie greșită și am pierdut alegerile. Am venit în zilele noastre când, după alegerile europarlamentare pierdute, eu am fost unul dintre susținătorii că Virica Dăncilă să devină și președintele partidului. În momentul acela guvernarea este bună și coerentă. Decizia că dânsa să fie și candidat a fost una greșită”, a arătat Marcel Ciolacu, la Antena 3, citat de Mediafax.

Întrebat dacă a existat un blat între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis privind alegerile prezidențiale, Ciolacu a răspuns sec: „Nu”.

Editor web: Luana Păvălucă