Unde a greșit Dan Barna? Dacian Cioloș: Eu aș fi susținut intrarea la guvernare. Altfel s-ar fi mișcat acum lucrurile în Guvern

Dacian Cioloș crede că Dan Barna ar fi obținut un scor mai bun la alegerile prezidențiale dacă ar fi lucrat mai mult în echipă, dacă programul său ar fi fost discutat și asumat și partenerii de alianță și dacă unele mesaje ar fi fost mai clare. Fostul premier spune însă că este o lecție pentru viitor și colaborarea USR-PLUS la alegerile locale va fi îmbunătățită prin această experiență.

Pe de altă parte, liderul PLUS, a declarat vineri seară la Digi24 că partidul său nu a fost invitat să guverneze cu PNL și din câte știe, nici colegii din USR. A admis însă că puteau cere asta liberalilor și a recunoscut că o parte dintre colegii de la USR s-ar fi împotrivit. Fostul premier nu a ascuns faptul că există discuții în contradictoriu în Alianța 2020, dar spune că acesta este spiritul democratic pe care și l-au dorit românii.

„S-a vorbit foarte mult despre faptul că vrem sau nu vrem să intrăm la guvernare. Dar nu s-a pus problema. Doar în presă s-a pus problema asta. Politic, eu nu țin minte, noi, cel puțin, n-am fost niciodată invitați și nu ni s-a pus problema să intrăm la guvernare”, a declarat Dacian Cioloș, întrebat dacă nu regretă acum că n-a intrat la guvernare alături de PNL. „Nici nu mă surprinde, pentru că noi, la PLUS, nu avem parlamentari. Dar nici colegii de la USR, din câte știu, n-au fost invitați să intre la guvernare sau nu li s-a propus”, a adăugat europarlamentarul.

La observația că se putea forța o intrare la guvernare dacă USR-PLUS ar fi pus această condiție liberalilor, Dacian Cioloș a admis că exista această posibilitate. „Se putea și eu eram dintre aceia care aș fi susținut o astfel de idee și cred că acum lucrurile s-ar fi mișcat altfel în Guvern, dar partenerii de la USR sau cel puțin o parte dintre ei nu au dorit acest lucru. Și oricum, USR-ul erau cei care-și dădeau votul în Parlament, trebuie s-o recunoaștem”, a declarat Dacian Cioloș la Digi24.

„Dacă lumea se așteaptă ca USR și PLUS să fie partide aliniate în spatele unui lider și să facă așa cum se ordonă de la centru, se înșală. Nu asta e democrația din aceste partide. Au loc dezbateri, cea mai mare parte dintre ele - și e un lucru bun - sunt dezbateri publice, pentru că forumurile de pe Facebook sunt publice, tot ce e pe internet e public, ceea ce are loc în presă e public și da, oamenii se exprimă și e foarte bine. Asta cred că au dorit românii”, a adăugat Dacian Cioloș.

„Faptul că USR și alianța USR-PLUS nu s-au lăsat luate la guvernare așa, cu una, cu două, e un lucru bun pentru alegător și ne vom juca acest rol”, a mai spus Dacian Cioloș. „Noi nu mergem la întâlnirile cu dl. Orban doar să-l tragem la răspundere sau să-l certăm, să-i cerem niște lucruri. Mergem, discutăm idei, discutăm soluții prin care pot fi făcute niște lucruri. Astăzi am discutat și despre modul în care putem reduce tăierile ilegale ale pădurilor sau cum poate fi mai bine monitorizat acest PNDL, acest instrument politic al lui Liviu Dragnea prin care împărțea bani primarilor pe criterii politice, despre cum ar trebui să fie monitorizate proiectele mari de infrastructură, spitalele acelea regionale”, a enumerat Dacian Cioloș.

Întrebat dacă crede că Dan Barna ar fi avut un scor mai mare dacă ar fi avut o altă atitudine față de guvernare, Dacian Cioloș a fost evaziv: „Știți, asta cu dacă și cu parcă, ne dăm cu părerea după ce au avut loc alegerile...”.

Liderul PLUS a reliefat, totuși, câteva dintre neajunsurile care, în opinia sa, le-a avut campania prezidențiabilului Alianței USR-PLUS: „E o lecție pentru viitor și eu cred că dacă am fi lucrat - și asta a fost o concluzie pe care le-am avut în intern - dacă am fi lucrat mai mult în echipă, dacă programul cu care s-a prezentat Dan Barna ar fi fost unul discutat și asumat cu întreaga alianță, oamenii de pe teren să fi fost mai mult implicați, ca să fie mai mult motivați, dacă unele mesaje ar fi fost mai clare...Așa cum din europarlamentare am învățat anumite lucruri despre cum să lucrăm mai bine împreună în teritoriu și am lucrat, în multe cazuri, mai bine în teritoriu de data asta, o să vedeți, la alegerile locale o să lucrăm și mai bine”, a declarat fostul premier în emisiunea „24/7” de la Digi24.

Editor: Luana Păvălucă