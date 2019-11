Câte vacanțe a avut, de fapt, Klaus Iohannis în cinci ani: „În ultimii doi ani am stat să păzesc țara de pesediști”

În conferința de presă de miercuri seară, de la Cotroceni, Klaus Iohannis a lămurit și povestea vacanțelor despre care contracandidații lui au spus că ar fi prea dese.

„Care sunt vacanțele în care ați plecat de când sunteți președinte?” - a fost întrebat de către jurnaistul www.digi24.ro.

Klaus Iohannis: „Săptămânile de lucru arată diferit. De regulă, începe luni și se termină vineri sau sâmbătă. În chestiune vacanțelor sper că românii au văzut cum merg câte o zi la munte, să discut cu români.

Am fost plecat în total în trei vacanțe în cinci ani.

Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Președintele nu are dreptul la concediu pentru că munca lui nu poate fi preluată de nimeni. Și când am plecat în vacanță mi-am luat mapa și am lucrat pe documente, inclusiv pe telefon. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc, fiindcă am stat să păzesc România de pesedinști.”

