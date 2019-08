Cum l-a păcălit Viorica Dăncilă pe Tăriceanu că va fi candidatul unic la prezidențiale

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat joi, într-un interviu la Mediafax că în discuțiile din Coaliție, după alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD, aceasta i-a transmis că PSD și ALDE vor avea un candidat unic în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu, dar apoi lucrurile s-au schimbat.

„Doamna Dăncilă a spus la un moment dat "Domnule, haideţi să gândim cum ar fi să securizăm această Coaliţie printr-o înţelegere pe termen lung". A fost această discuţie şi i-am spus "Nu mai am încredere pentru că noi am discutat ceva împreună. Dumneavoastră când aţi preluat şefia partidului aveţi două opţiuni: să consideraţi că sunteţi legată de înţelegerea prealabilă vizând un singur candidat la prezidenţiale cu PSD-ul sau să spuneţi sunt preşedinte, am propria responsabilitate, sunt liberă de orice angajamente şi acest subiect se pune pe masă". Doamna Dăncilă mi-a spus "Nu, păstrăm înţelegerea, dar va trebui să păstrăm nişte sondaje ca să am o motivaţie internă pentru a desemna un candidat unic, ştiu că sunteţi cel mai bine plasat, dar îmi trebuie acest lucru". Bine. Asta era în iulie", a declarat preşedintele ALDE, la Mediafax.

Întrebat dacă a avut o înţelegere cu conducerea anterioară PSD , Tăriceanu a replicat: "De anul trecut, din august, a fost CEx PSD la finele lunii august, când Liviu Dragnea s-a dus la CEx şi a anunţat "Am discutat şi am hotărât cu domnul Tăriceanu să mergem cu un candidat unic şi acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu". Eu i-am spus lui Liviu Dragnea atunci că nu sunt de acord să anunţăm candidatura pentru că mă expune cu un şi jumătate înainte şi nu e bine. Avea alte socoteli, era un moment tensionat în PSD. Şi asta a fost discuţia care a rămas. Doamna Dăncilă sigur că ştia".

Ulterior, preşedintele PSD s-a răzgândit, potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu.

"Am discutat cu doamna Dăncilă şi am spus "Ok doamna Dăncilă, faceţi sondajele, facem şi noi sondajele" şi am aşteptat ca doamna Dăncilă să vină cu sondajul. Şi apoi zice "Nu, lăsaţi, mai facem încă unul săptămâna viitoare, peste o săptămâna nu e gata ăla, mai vine încă unul"...şi la un moment dat am văzut că s-a dus în două-trei locuri din ţară şi au făcut un CEx în care au hotărât să o susţină. Şi în momentul ăla i-am spus "Să ştiţi că eu în momentul ăsta mi-am pierdut încrederea pentru că era mult mai simplu să spuneţi că nu e o problemă de sondaje, nu e o problemă de nimic, e o problemă politică pe care eu nu pot să o tranşez decât în felul ăsta", a mai spus Tăriceanu.

Președintele ALDE a relatat și cum a luat decizia de a se retrage din competiția electorală și să îi ofere susținere lui Mircea Diaconu.

„Eu luasem hotărârea personală să renunţ la candidatură la mijlocul săptămânii trecute, dar în prealabil am avut discuţii cu Victor Ponta spunându-i că pe 20 dacă nu vine cu nimic (n.r.: Viorica Dăncilă) luăm în calcul să ieşim de la guvernare. <<Mă susţii la prezidenţiale?>> Şi el a spus da. El şi-a dat acordul. Şi la un moment dat spre sfârşitul săptămânii l-am întrebat pe Ponta i-am spus <<Victor hai să ne gândim şi la o altă variantă, la un candidat independent. Păi zice (n.r.: Ponta) <<uite, Gabriela Firea>>. În fine, o cunoaşte mai bine. Hai să ne mai gândim şi la alte nume. Mircea Diaconu a fost unul dintre numele pe care PSD le-a sondat cu două luni jumătate în urmă, la categoria independenţi. Şi a ieşit cel mai bine cu pontenţial de intrare în turul II.”, a spus Tăriceanu.

„Am avut luni, a fost o discuţie, au fost Ponta cu cinci, şase colegi ai lui. Ne-a prezentat cum se vede candidatul (n.r.: Mircea Diaconu). Mi-a făcut impresie foarte bună. Ne-a spus <<vreau să fiu independent, dar eu îmi gândesc partea de campanie, de layout. Am nevoie de voi>>. Nu am discutat de bani, dar vor fi nişte cheltuieli de campanie. L-am întrebat – vrei sediu de campanie? <<Nu am nevoie de sediu de campanie>>. Nu s-a obligat la nimic, nu s-a angajat la nimic, în termenii aceştia. Nu suntem într-o relaţie foarte apropiată ca să spun că îl ştiu ca pe buzunar. Eu am mai avut o încercare cu el. Eram la ALDE Europa şi l-am întrebat nu vrei să vii la ALDE România. Şi mi-a spus<< nu, nu am nevoie>>", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Acesta este de părere că Diaconu va lua şi din voturile PNL şi din cele ale USR.