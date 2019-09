De ce semnează bucureștenii pentru candidatura lui Klaus Iohannis. GALERIE FOTO

Dorința de a trăi într-o Românie normală, lupta pe care Klaus Iohannis a dus-o împotriva corupților din PSD, reprezentarea României în exterior, stoparea derapajelor economice, sunt câteva din motivele invocate de bucureștenii care semnează pentru candidatura președintelui Klaus Iohannis.

La punctele în care liberalii strâng semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis, mulți bucureșteni se prezintă din proprie inițiativă, după ce au aflat de pe rețelele de socializare unde pot veni să semneze. În alte cazuri, voluntarii PNL îi opresc pe oameni explicându-le de ce sunt necesare semnăturile. Bucureștenii sunt dornici să se implice, oprindu-se chiar dacă sunt cu plase de cumpărături, coboară de pe bicicletă sau sunt pe fugă, așa cum se întâmplă într-un oraș în viteză precum Capitala. Startul campaniei în Bucuresti l-a dat chiar președintele Klaus Iohannis, prezent pe 10 august în Piața Universității alături de liberali și de bucureștenii veniți să semneze pentru candidatura șefului statului. PNL București își propune să strângă peste 200.000 de semnături, din cele două milioane. Vineri, 20 septembrie, Klaus Iohannis este așteptat să-și depună candidatura pentru un nou mandat de Președinte al României la Biroul Electoral Central, unde va fi însoțit de mai mulți lideri și susținători din PNL.

Campania de strângere de semnături se desfășoară într-un context special, după schimbarea conducerii PNL București. Violeta Alexandru, președintele PNL București, a deschis porțile partidului, primind membrii noi, selectați dintre vârfurile din diverse domenii de activitate. "Cea mai mare parte dintre bucureșteni sunt dornici să vină către noi, să semneze listele de semnături pentru că au încredere în președinte și pentru că îl consideră cel mai bun candidat. Pe de altă parte, sunt și persoane cu privire la care este clar că PNL poate a pierdut contactul în ultimii ani și cu care avem nevoie de un dialog mai strâns pentru a putea să le câștigăm încrederea. De aceea suntem în stradă, pentru că avem nevoie să intrăm în dialog și cu cei care sunt deja convinși că domnul Klaus Iohannis este cel mai bun candidat, dar și cu cei care nu sunt convinși. Și cu aceștia intrăm în dialog și cea mai mare parte dintre ei își modifică părerea în consecință", afirmă Violeta Alexandru, președintele PNL București.

Și organizațiile de sector au noi conduceri: Sebastian Burduja la Sector 1- antreprenor și absolvent de Harvard, Monica Anisie la Sector 2 - profesoară și fost secretar de stat la ministerul Educației, iar la sectorul 3, Antonel Tănase - fost secretar de stat în ministerul Transporturilor. Deputatul Pavel Popescu este noul președinte al Sector 4, avocatul Cristian Băcanu a preluat conducerea PNL Sector 5, iar Ciprian Ciucu - consilier general în Primăria Capitalei este președinte al PNL Sector 6.

România normală

Ce cred cei care au semnat, dându-și acordul pentru ca președintele Klaus Iohannis să obțină un nou mandat? „O Românie normală este una în care fiecare om este conștiincios și responsabil. Cred că atunci când vom reuși să fim așa, în mod cert viața fiecăruia dintre noi se va schimba în bine. În acest moment scena politică românească este în haos. Cred că domnul Președinte Iohannis poate fi un reper necesar pentru aducerea țării pe un făgaș normal", afirmă Mihai Penescu, 66 ani - Director General Editura All. Printre cei care au semnat pentru președintele Klaus Iohannis se numără și filosoful Mihai Șora, cunoscut pentru implicarea sa civică. De asemenea, liberalii au obținut semnătura lui Miodrag Belodedici, fost fotbalist, care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni.

„Am revenit pentru câteva zile din Londra și am vrut să semnez acasă, la București. Pentru mine, România normală înseamnă stabilitate și eficiență. Îl susțin pe Președintele Klaus Iohannis pentru că pas cu pas, eforturile lui în această direcție au dat roade și îmi dau încredere ca întoarcerea acasă este o opțiune viabilă.", a explicat Liviu Neagu, 23 ani - bancher român stabilit la Londra.

Lupta împotriva corupției

Klaus Iohannis primește sprijin pentru modul în care s-a luptat pentru continuarea luptei anti-corupție. "S-a luptat în permanență cu mafioții de la PSD, blocând legile prin care se încerca salvarea lui Liviu Dragnea și a corupților din jurul său", afirmă Marius Stan, 37 de ani, profesor.

"Am fost în piață în februarie 2017. Am fost, apoi, ori de câte ori încercau ăștia să pună mâna pe Justiție. Îl vedeam pe Iohannis la televizor și spuneam că omul ăsta nu trebuie să lupte singur cu ei! Am fost și în august 2018. Dar am obosit! Vreau să trăiesc într-o țară în care să am timp să-mi plimb copilul, să am timp să-mi văd de job, să avansez și să mă dezvolt. Vreau o Românie normală!", și-a motivat semnătura Nicu Banea, 35 de ani.

Blocarea amnistiei și grațierii este o altă realizare a actualului președinte. "Mie mi-a plăcut când președintele Klaus Iohannis s-a dus peste ei la ședința de Guvern și a vorbit despre cei <>, solicitând ca cele două acte normative să nu fie puse pe ordinea de zi și să nu fie adoptate. După ce Guvernul PSD a dat ordonanța 13, au urmat manifestațiile masive de stradă cu care președintele Klaus Iohannis s-a solidarizat și a continuat să facă presiune asupra Guvernului pentru abrogarea ordonanței. Asta a dus la abrogarea ordonanței 13, visul infractorilor", crede Vasile Gheorghișan, 40 de ani, muncitor.

Politica externă

În alte cazuri, a cântărit prestația șefului statului în materie de politică externă. "Semnez pentru Klaus Iohannis pentru că a arătat că se poate. Țara noastră a reușit în ultimii ani să își contureze tot mai bine profilul internațional și să își asume un rol mai vizibil și mai respectat în calitate de stat membru al UE.

Pentru mine o Românie normală înseamnă o Românie puternică, o țară care își apără valorile și interesele și care dă încredere cetățenilor săi", spune Andra, 27 ani – economist.

„Semnez pentru Klaus Iohannis pentru că președintele a luptat constant pentru consolidarea parcursului european asumat de România. De la pozițiile ferme în favoarea măsurilor pentru combaterea corupției, la ameliorarea funcționalității instituțiilor statului, la eficientizarea unor proceduri democratice fundamentale, cum este votul prin corespondență. Pentru mine aceasta este garanția unei Românii normale, funcționale, a unei țări unde românii aleg să locuiască cu drag!", este motivația lui Victor, 28 ani, medic.

Fără scandaluri de corupție

De altfel, normalitatea este un cuvânt care apare pe buzele multor dintre cei interivievați. "Klaus Iohannis este cel care aduce, în sfarșit, normalitatea la vot. Am scăpat de alegerea <<răului cel mai mic>>. În sfarșit putem alege, pur și simplu, binele.", a explicat Maria Ioana Rădulescu.

" A fost întotdeauna de partea românilor în lupta cu o majoritate parlamentară care a guvernat doar pentru interesul propriu al liderilor de partid și al clientelei politice.A bătut PSD de fiecare dată și o poate face în continuare pentru apărarea intereselor românilor", crede Ioana Predescu.

"Este primul președinte al României care nu a fost implicat în scandaluri de corupție și nici consilierii și apropiații săi nu au fost. O Românie normală este o țară condusă de politicieni și funcționari publici cinstiți, respectați și integri, aleși sau promovați în baza competențelor dovedite, care au conștiința serviciului public pentru care au fost aleși sau angajați", și-a motivat poziția Constantin Toma, 22 de ani, student.