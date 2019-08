Doar 11.000 de români s-au înregistrat pentru votul în disapora la alegerile prezidențiale

Doar 11 mii de români s-au înscris pentru votul în străinătate şi mai au doar o lună la dispoziție pentru a face acest lucru. Site-ul votstrainatate.ro indică în acest moment aproximativ 5.800 de cereri pentru vot la secții de votare din diaspora și aproape 5.300 pentru vot prin corespondență.

Înscrierile pe site-ul Autorității Electorale Permanente au început la 28 iulie, iar în două săptămâni s-au înregistrat circa 10.000 de alegători. Un număr nesatisfăcător, în opinia președintelui AEP, în condițiile în care în afara granițelor se estimează că ar fi 5 milioane de români. La alegerile europarlamentare din 26 mai au votat în diaspora peste 380.000 de români și mulți alții s-au plâns că nu au putut să-și exercite acest drept din cauza cozilor.

Dacă se păstrează același ritm de înregistrare pentru votul din diaspora înseamnă că la alegerile prezidențiale din noiembrie vom avea parte de aceleași cozi, se plânge președintele AEP.

Termenul-limită pentru înregistrare este 11 septembrie și aceasta este singura modalitate de a evita aglomerația din secțiile de vot.

E important de știut că un alegător din diaspora nu poate opta pentru ambele variante - vot prin corespondență și vot la secția de votare - astfel că odată ce o persoană s-a înregistrat pentru votul la secția de votare, spre exemplu, după care decide să se înregistreze și pentru votul prin corespondență, prima opțiune va fi anulată.

Românii care în acest moment se înregistrează pentru votul în străinătate, însă la alegerile prezidențiale vor fi în țară vor putea să voteze în România, dar vor fi trecuți pe liste suplimentare.

Votul prin corespondență, popularizat prin pliante la vămi

Românii din diaspora nu par interesaţi să se înscrie să voteze pentru alegerile prezidenţiale. Sau poate că nu ştiu că ar trebui să facă acest lucru, drept urmare mai mulţi voluntari s-au gândit să îi informeze.

Ca să îi scape de chinul alegerilor anterioare, în care au stat în coadă ore în șir la consulate fără să poată vota, mai multi tineri s-au gândit la o soluţie pentru românii din diasporă. Au distribuit la mai multe puncte de trecere de frontieră şi aeroporturi pliante despre înscrierea pentru votul prin corespondenţă. Acţiunea se desfăşoară în mai multe puncte de frontieră din ţară.

„Bună ziua, puteți vota prin corespondență în noiembrie, trebuie să vă înscrieți până în septembrie și apoi toți pașii sunt în pliant, inclusiv site-ul”. Așa au fost primiți vineri la Nădlac românii care lucrează în vestul Europei și se întorc în această perioadă în țară pentru a-și petrece concediul în sânul familiei. Ei au primit de la reprezentanții organizației Declic pliante care explică prin 7 pași, etapele pe care trebuie să le parcurgă cei care optează să voteze online.

- Bun venit în România, aveți posibilitatea să votați prin corespondență, pe flyer sunt informații.

- OK, mulțumesc.

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră votul prin corespondență de acum înainte?

- Ceva foarte important pentru noi, cei care suntem plecați.

- Nu este nici o pierdere de timp, votezi de acasă direct, fără să te prezinți la urne.

- E mai bine, pentru noi cei care lucrăm în străinătate, așa putem vota și noi.

Dintre miile de alegători români din diaspora care nu și-au putut exercita acest drept la ultimele alegeri, atunci când ușile s-au închis în fața celor care stăteau la cozi de mai multe ore, au trecut câțiva și pe la frontiera de la Nădlac.

- Șapte ore să stai în ploaie la Roma, să-și bată joc de tine și să-nchidă ușile și să ne țină ca pe niște câini, și-a reamintit unul dintre ei.

Ei apreciază cel mai mult această opțiune de vot.

- Ceva bine, foarte bine, că așa nu mai stăm la cozi, nu mai stăm nicăieri, e ok așa. Eu de exemplu , nu am putut vota, nu am ajuns, a declarat un altul.

Inițiatorii acestui proiect au pregatit peste 50.000 de pliante care vor fi împărțite zilele următoare de aproximativ 100 de voluntari, în punctele de frontieră de la intrarea în țară.

„Suntem aici pentru a-i ajuta pe românii din diaspora, dar și românii din țară care au rude sau prieteni în străinătate pentru votul prin corespondență. Acțiunea noastră o să dureze 2-3 zile”, spune Camelia Popescu, coordonatorul proiectului Declic în Arad.

Acţiunea se desfăşoară şi la vama Borş şi la aeroporturile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti.

Până acum sunt în jur de 5.000 de români înscriși pentru votul prin corespondență pe site-ul Autorității Electorale Permanente.