Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central, că își dorește un nou mandat pentru a putea repara, alături de un Guvern cu care să poată lucra, tot ce a stricat PSD în ultimii ani. Iohannis i-a răspuns și lui Dan Barna, care a spus că președintele a fost doar un pompier pentru momentele când casa a luat foc. „Da, am fost un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România”, a fost replica lui Klaus Iohannis.

„Este o perioadă complicată pentru România și e nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în acești ani. Este nevoie de modernizarea României. Este nevoie de spitale moderne, de autostrăzi de școli curate, de o administrație care are în centrul ei cetățeanu. Iar toate aceste lucrurui trebuie realizate, trebuie reclădite. Și trebuie să înțelegem că acest lucru poate fi denumit simplu: România normală.”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a criticat guvernarea social democrată și a declarat că el a fost cel care a prevenit multe din „stricăciunile planificate de PSD”.

„În acești ani trebuie să vedem imensa pagubă produsă de PSD. Pot să spun acum că am reușit să previn foarte multe din stricăciunile planificate de PSD. Chiar recent am avut o reușită notabila, când am reușit la referendumul din 26 mai, împreună cu românii, să oprim distrugerea justiției planificată de PSD.”, a declarat Klaus Iohannis la BEC.

Acesta s-a referit și la critica contracandidatului său, Dan Barna, care a spus despre Iohannis că a acționat ca un pompier.

„Da, am fost un fel de pompier atomic, care a prevenit să se prăbușească România. Fără mine și prezența mea, PSD chiar ar fi reușit să distrugă justiția, să acapareze întreaga Românie. Din păcate arhitectura constituțională a permis să fac atât cât am făcut. Am folosit toate instrumentele care au fost la dispoziția Președintelui.”, a spus Iohannis.

Președintele a precizat și care sunt motivele pentru care candidează pentru un nou mandat.

„E nevoie de modernizarea României. Sunt disupus să conduc aceasta muncă. Știu ce e de facut. Și impreună cu un guvern ales democratic care se va construi fără îndoială în jurul PNL vom face acest lucru pentru România. Îmi doresc acest al doilea mandat pentru a conduce aceasta muncă de modernizarea a României.”, a completat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis, și-a depus vineri la Biroul Electoral Central candidatura pentru alegerile prezidențiale, alături de peste 2,2 milioane de semnături. La BEC, Iohannis a fost însoțit de principalii lideri ai Partidului Național Liberal, în frunte cu președintele partidului, Ludovic Orban.

