Olguța Vasilescu: Dacă cineva a înțeles alt lucru prin afirmația despre Iohannis, îmi cer scuze public

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că își cere scuze public, în cazul în care cineva a înțeles altceva prin afirmația pe care a făcut-o despre Klaus Iohannis. Șeful de campanie al PSD a precizat că nu a vrut să lezeze sentimentele comunității evreiești, care a fost cea mai afectată de ororile naziste, relatează Mediafax.

„Prin afirmația facută duminica seara: "Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja șef de lagăr de concentrare și reeducă acolo PSD-iștii", nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunității evreiești, care a fost cea mai afectată de crimele și ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înțeles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste două milioane de membri și simpatizanti PSD care nu trebuie să fie considerați vinovați că votează cu un partid democratic!”, a scris Olguța Vasilescu, duminică, pe Facebook.

Deputatul PSD a adăugat că în opinia ei, dezbaterile electorale trebuie să aibă limite. „Eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se consideră că s-a ajuns prea departe!”, spune șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că președintele Klaus Iohannis probabil deja se vede „șef de lagăr de concentrare” unde ar fi închiși social-democrații, pentru reeducare. Afirmația vine în contextul în care șeful statului a spus în mai multe rânduri că e în război cu PSD. „Domnul Klaus, cred, deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la Antena 3.

În acest context, organizația ActiveWatch a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în legătură cu declarațiile Liei Olguța Vasilescu care a spus că președintele Klaus Iohannis deja „șef de lagăr de concentrare”.

