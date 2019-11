Viorica Dăncilă, despre votul în diaspora: Dacă în trei zile se fac iar cozi, nu mai este explicabil

Premierul demis Viorica Dăncilă a afirmat, sâmbătă, la Arad, că secțiile de vot în diaspora s-au dublat și că dacă se fac iar cozi și nu se va putea vota în trei zile, această situație nu mai poate primi o explicație.

„Pentru votul în diaspora, știți foarte bine că am aprobat votul prin corespondență și trei zile de vot. S-a dublat numărul secțiilor de votare, avem 855 de secții de votare în diaspora, deci dacă în trei zile nu putem vota și iar se fac cozi, nu cred că mai este explicabil acest lucru. Poate că oamenii planifică în așa fel încât să poată vota în cele trei zile”, consideră Viorica Dăncilă, citată de Mediafax.

„Noi vrem un vot în diaspora care să nu îi umilească pe români, de aceea am și aprobat aceste trei zile, de aceea am și dublat numărul secțiilor de votare. Este dreptul fiecărui român, fie că se află în interiorul granițelor țării, fie în exterior. Am discutat cu românii din diaspora, aceste măsuri s-au luat în urma discuțiilor, deci am încercat să facem tot ce este omenește posibil ca oamenii să poată vota decent și toți românii din diaspora să își poată exprima dreptul la vot”, a spus Viorica Dăncilă, aflată în campanie electorală la Arad.

Șeful AEP: Vor fi cozi

Șeful Autoritatății Electorale Permanente, instituția care gestionează alegerile, crede însă că vom avea din nou cozi și români care nu vor reuși să voteze. „De ce cred că da? Pentru că se anunţă o prezenţă ridicată la votare, aşa cum am văzut inclusiv unul dintre partide, care susţine un candidat, a spus astăzi că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă marea parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”, a declarat vineri Florin Constantin Mitulețu-Buică, șeful AEP.

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale se desfășoară între 8-10 noiembrie, iar între 22-24 noiembrie are loc votul pentru cel de-al doilea tur. În țară, primul scrutin are loc la 10 noimebrie, iar cel de-al doilea este programat în 24 noiembrie.

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat vineri că, până atunci, dintre cei 41.000 de alegători din străinătate care s-au înscris pentru a vota prin corespondenţă, aproape 17.500 au trimis în ţară plicurile cu opţiunile pentru primul tur. Dintre aceștia, în jur de 2.000 au votat deja anticipat şi pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale. Votul lor va fi validat doar dacă au optat pentru unul din cei doi candidaţi care vor ajunge în acea etapă. În caz contrar, buletinul de vot va fi anulat.

Președintele AEP Constantin Mitulețu-Buică a declarat vineri că votul prin corespondență a fost un eșec, fiindcă cele 41 de mii de cereri nu sunt suficiente. Acesta a afirmat că Autoritatea a încercat să informeze cetățenii, însă perioada a fost limitată.

„Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară, şi în străinătate, cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”, a declarat Constantin Mitulețu-Buică.

Despre cazuri de persoane care s-ar teme să voteze prin corespondență, Buică a afirmat că perioada în care au putut informa cetățenii cu privire la această modalitate de votare a fost limitată. „Au fost informații publice cu privire la astfel de situații, de panică, te a te feri de impozitare, de a te feri de...fiind perioada foarte scurtă, nici nu aveai cum să îi explici unui cetățean că este mai eficient să se ducă la secția de votare sau mai eficient să voteze prin corespondență, și atunci, la momentul în care a apărut brusc, această solicitare, deși solicitarea a venit din exterior, vot prin corespondență, mai multe secții de votare, nu știm, la acest moment, dacă pot fi așezate aceste lucruri, vom avea trei zile de votare...”, a spus șeful AEP.

