Anca Dragu a folosit, când era președintele Senatului, mașinile instituției și salonul oficial pentru a pleca cu familia în vacanță

Vara trecută, președintele Senatului de la acel moment, Anca Dragu, a utilizat resurse publice în interesul său propriu, al familiei sale și al unor apropiați. Dragu a folosit mașinile instituției, angajați SPP și Salonul Prezidențial de la Aeroportul Otopeni pentru a avea facilități la îmbarcarea în avionul cu care a plecat în vacanță cu familia în Franța.

Potrivit unui document al Senatului, se solicita accesul membrilor delegației, precum și al unor reprezentanți ai Senatului de la Serviciul Protocol și Pașapoarte, la Salonul Prezidențial Corp C din Aeroportul Otopeni și se cerea sprijinul „în facilitarea formalităților de îmbarcare și trecere a frontierei”. Anca Dragu a fost în vacanță cu familia.

Într-o reacție pentru G4Media, Anca Dragu a invocat faptul că accesul la aceste facilități a avut loc „la recomandarea serviciilor de securitate”, ea fiind, atunci, numărul 2 în Statul Român.

„Fiind demnitar (la acel moment, președinta Senatului, al doilea om în stat), beneficiez de protecție permanentă din partea Serviciului de Pază și Protecție (SPP). La plecarea la care se face referire, am ținut cont de recomandarea SPP în momentul în care am părăsit țara prin Aeroportul Otopeni. Recomandarea SPP a fost să trec, împreună cu familia, prin Salonul Oficial. Niciodată, sub nicio formă, nu am folosit bani publici în scop privat.”, a mai spus Dragu.

