Andrei Caramitru îl atacă pe fostul său șef: „Incredibilă ieșirea lui Barna de azi. Bezna minții”

Andrei Caramitru, fostul consilier al președintelui USR Dan Barna, l-a criticat pe fostul său șef pentru reacția avută la adresa președintelui Klaus Iohannis pe tema declarațiilor făcute cu privire la proiectul de lege privind acordarea autonomiei Ținutului Secuiesc.

„Incredibilă ieșirea lui Barna de azi. Îl compară pe Iohannis cu Vadim Tudor. Bezna minții. Sincer - mă bucur că am scris niște propuneri clare de reformă în USR după dezastrul de la prezidențiale, că nu am mai trecut pe acolo de atunci și că nu am mai avut vreo discuție cu Dan (pentru că în loc de schimbare de direcție spre esență USR au ajuns doar în lupte fratricide și poziții publice greșite). Mă bucur că mi-am înaintat demisia de acolo deja acum ceva timp (cu clauza că mă reîntorc doar dacă lucrurile revin pe un făgaș pozitiv)”, a scris Andrei Caramitru, miercuri seară, pe pagina de Facebook.

„Păcat de USR/PLUS că sunt așa de mulți oameni ok acolo. Nu îi înțeleg cum tolerează inepțiile unora. Păcat. Mare păcat. Poate - poate - reușesc totuși să se trezească. E important pentru modernizarea țării asta. Dați-le naibii de liste de candidați și de lupte de culise. Reveniți la ce erați! USR era speranța țării ăsteia acum un an. Se poate. Un pic de curaj ce naiba! Eu oricum îi votez, dar e nevoie de mult mult mai mult”, a adăugat acesta.

Barna: Afirmaţiile lui Iohannis, ca ale lui Vadim sau Băsescu

Liderul USR a declarat azi că mesajul preşedintelui Klaus Iohannis faţă de proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc este „regretabil” și compară afirmaţiile preşedintelui cu cele ale lui Corneliu Vadim Tudor sau ale lui Traian Băsescu, pe temă naţionalistă.

„Faptul că preşedintele României, şi asta e foarte important, a decis să adopte astfel de mesaj, specific anilor '90, sunt afirmaţiile din intervenţia domniei sale, foarte asemănătoare cu afirmaţiile lui Vadim Tudor. Faptul că a ales să adopte un astfel de mesaj arată că a ales, cumva, ca să facem o comparaţie proximă, aceeaşi tehnică pe care a folosit-o, ani de zile, Traian Băsescu, când arunca diverse fente comunicaţionale către societate în încercarea de a evita temele stringente ale zilei”, a declarat Dan Barna, potrivit Mediafax.

Barna spune că este vorba despre o tehnică veche de politică, „o încercare de capitalizare electorală pe sectorul ultranaţionalist din România”.

„Se aruncă, din nou, această temă naţionalistă, vezi, Doamne a Ardealului care va fi vândut Ungariei. Este un mesaj regretabil, îl consider un mesaj greşit, fiindcă nu cred că îşi pune cineva problema că s-ar întâmpla în mod real lucrul acesta. Am înţeles încercarea politică, e clar că e o încercare de capitalizare electorală pe sectorul ultranaţionalist din România”, a mai spus Barna.

El pune problema adoptării tacite a proiectului pe seama „incompetenţei a ceea ce înseamnă fluxul legislativ” a PSD și a liderului social-democraților, Marcel Ciolacu.