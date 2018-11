Antonescu, despre amnistie și grațiere: Falimentul PSD e clar. Să nu devină și al României

Crin Antonescu, fost președintele PNL, a spus joi seară la emisiunea Imparțial, de la Digi24, că Guvernul Dăncilă nu va da ordonanța privind amnistia și grațierea. În plus, el a spus că „falimentul PSD e foarte clar” dar trebuie avut grijă ca acesta să nu devină și falimentul României.

Crin Antonescu a numit ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea o „stafie” care „bântuie nopțile de un an jumătate”.

„A devenit necesar, dar deja ridicol să tot vorbim. Totuși, agenda unei țări mai ales în momente cu teme reale nu poate fi făcută mereu de Codrin Ștefănescu, care tot iese și anunță grațiere, amnistii și dreptate până la capăt”, a subliniat fostul președinte PNL.

„Chestiunea este tranșată. Nu am patima uzuală a polemicii din terenul politicii, am fost și sunt la o anumită distanță de firul ierbii în bătălia asta. Falimentul PSD-ului pe toate fronturile e foarte clar și problema care se pune pentru al 101-lea an al României Mari este ca acest faliment ireversibil pe acest ciclu al PSD să nu devină și falimentul întregii Românii”, a spus Crin Antonescu.

Întrebat dacă mai contează falimentul țării, atâta timp cât pentru liderii PSD ordonanța este văzută ca o victorie, Antonescu a spus că s-a referit la „un faliment pe toate fronturile, un faliment larg, monumental aproape și nu doar la chestiunea cu ordonanța. Aceasta poate fi dată, eu mă îndoiesc că o vor da”.

„Logic gândind, dacă aveau determinarea, elementele, resursele să o dea, o dădeau de mult, din prima zi a guvernării, o dădeau de atunci de când au dat OUG 13, pe care și pe aceea au retras-o. Eu nu cred că o vor da”, a mai spus el.

„Strict în legătură cu această eventuală ordonanță, eșecul ei dinainte de a fi dată ține nu de textul ordonanței ci de percepția întregii societăți românești, chiar și a partizanilor firești ai PSD-ului, că ea este cu dedicație. Asta este marea ei problemă, una care în câmp politic nu iartă”, a adăugat fostul președinte al PNL.

Întrebat dacă e mai important un interes mic decât buna reputație a unei guvernări, el a spus că nu are de unde să știe cum gândesc decidenții reali ai PSD.

„Tot ce pot evalua este că dincolo de această ordonanță, care repet, nu cred să fie dată, dar și dacă e dată, totuși, România nu se oprește acolo, nu moare dacă Dragnea va scăpa de un proces, sau cine mai credeți că scapă prin ea, ci problema societății românești este cum așează după foarte multe lucuri contradictorii, discutabile, această domnie a legii, care este expresia clară a sistemului de justiție în România”, a argumentat Antonescu.

Pe de altă parte, el a spus că „nicio discuție nu e serioasă despre justiție dacă nu vedem că s-au făcut și abuzuri, și exagerări și contaminări nepermise într-o democrație, prin decizii într-o anumită parte a sistemului judiciar”. Cu toate acestea, Crin Antonescu a spus că „nu ne putem întoarce la perioada de dinainte de 2004, nu putem merge decât înainte spre calea unei justiții sănătoase și independente, și cât mai departe de încăierarea politicienilor în jurul numirii sau revocării procurorilor”.

