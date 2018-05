Atac în tandem al organizațiilor PSD: „O tentativa ticăloasă de preluare a puterii exercitată la comanda preşedintelui Iohannis”

Organizaţia PSD Bihor condamnă "tentativa ticăloasă de preluare a puterii de stat exercitată la comanda preşedintelui Klaus Werner Iohannis de către liderul penibil al Partidului Naţional Liberal, fost partid istoric al României transformat, din păcate, în partid marionetă", în timp ce PSD Hunedoara spune că a luat act de "gestul primitiv din punct de vedere politic al susţinătorului ruşinos al statului paralel, Ludovic Orban, care, în lipsa unei experienţe de lider politic, a găsit de cuviinţă să depună o plângere penală halucinantă împotriva premierului”, scrie News.ro.

PSD Bihor susţine, într-un comunicat de presă transmis vineri dimineaţă, că "PNL se compromite total şi renunţă să mai fie o alternativă politică democratică în România şi se transformă, în schimb, în exponentul unui sistem de putere nedemocratic şi al unui mod periculos de încercare de preluare a puterii politice, fără alegeri libere şi democratice, în dispreţ pentru opţiunea suverană exprimată în alegeri de români".

Reprezentanţii PSD Bihor mai spun că acuzaţia de înaltă trădare adusă premierului Dăncilă de către "măscăriciul" Ludovic Orban este un „gest disperat şi ridicol” şi îşi exprimă "sprijinul necondiţionat pentru Viorica Dăncilă, pentru guvernul legitim pe care îl conduce şi pentru Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Partidului Social Democrat".

"Vreau să reafirm angajamentul nostru ferm şi total, alături de toţi membrii şi simpatizanţii PSD, pentru stabilitate politică şi continuarea guvernării PSD-ALDE, guvernare care a dovedit că poate produce rezultate, în interesul României şi al cetăţenilor români", arată liderul PSD Bihor, Ioan Mang.

La rândul lor, PSD Hunedoara transmite că a luat act de "gestul primitiv din punct de vedere politic al susţinătorului ruşinos al statului paralel, Ludovic Orban, care, în lipsa unei experienţe de lider politic, a găsit de cuviinţă să depună o plângere penală halucinantă împotriva premierului".

Ei spun că acuzaţiile de înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte preşedintelui României în scopul ascunderii săvârşirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului demonstrează neseriozitatea unui demers care poate arunca ţara în haos. Mai mult, acesta este un gest antinaţional de natură a pune sub semnul întrebării Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii şi respectiv cel cu Statul Israel, mai susţin reprezentanţii PSD Hunedoara.

"Prin gestul lui Ludovic Orban se urmăreşte intimidarea premierului Viorica Dăncilă, după ce nu s-a executat când Klaus Iohannis i-a cerut demisia. Premierul României nu poate renunţa la mandatul primit din partea românilor şi validat de Parlamentul României doar pentru că strategia electorală a candidatului Klaus Iohannis are nevoie de o ruptură pe care să o speculeze. Ghinion! (...) În acelaşi timp, acesta este un moment al adevărului şi pentru Ministerul Public si Procurorul General al României. Ne exprimăm speranţa că acesta din urmă va acţiona cu respectarea strictă a prevederilor legii, va veghea la garantarea unei independenţe reale a Parchetului şi nu va fi părtaş la tentativa de preluare nedemocratică a puterii politice", afirmă liderul PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Orban a spus că a depus o sesizare şi împotriva lui Liviu Dragnea, considerând că este o obligaţie morală a sa: "Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte".

Liderul PSD a calificat plângerea drept „o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi a afirmat că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.