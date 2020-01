Augustin Zegrean, după adoptarea legii privind desființarea pensiilor speciale: „Chiar nimeni nu citește Constituția?”

Camera Deputaților a votat astăzi ca să dispară pensiile speciale. Toate, dar cu excepții. USR acuză că a fost o manevră ca legea să poată fi declarată neconstituțională, deși recunoaște că a votat legea, dar politic. ÎCCJ va contesta legea la CCR. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a răbufnit într-o intervenție telefonică la Digi24: „Chiar nimeni nu citește Constituția?”

Cristian Seidler, deputat și vicepreședinte USR: Suspiciune este un cuvânt pe care îl folosesc în mod diplomatic, pentru că există decizii ale CCR, 20 din 2000 și 873 din 2010, care spun că eventuala abrogare a pensiilor de serviciu ale magistraților este neconstituțională. Putem discuta, putem să ne placă sau nu, să fim în acord sau în dezacord, dar într-un stat de drept deciziile CCR se respectă, sunt obligatorii. De acest lucru sunt conștienți atât colegii din PSD, cât și colegii din PNL. Toți parlamentarii știu acest lucru.

Cosmin Prelipceanu: La ce am asistat astăzi?

Cristian Seidler: La un spectacol sinistru, pentru că a încercat Parlamentul României, în mod rușinos, să inducă ideea că astăzi s-au abrogat pensiile speciale. Astăzi doar s-a adoptat o lege despre care știm că are toate șansele să fie declarată neconstituțională, în parte sau în totalitate. De partea contributivă nu se poate atinge nimeni, dar de partea necontributivă, căreia în limbaj popular îi spunem pensie specială, niciunde nu scrie că aceea odată primită este un bun câștigat pe viață. Mă refer la pensiile care sunt în plată. Nici pensie nu ar trebui să depășească un nivel decent. Ai lucrat, ai contribuit, ai avut salariu foarte mare, ai adus plus valoare, poți avea o pensie mare. Dar nu pot să admit plata unei pensii dincolo de un anumit nivel, pe care noi îl vom include în viitoare pensie pe care am promis astăzi că vom veni în Parlament.

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR: (Pensiile speciale aflate deja în plată pot fi atacate, n.red.) Da, dar din moment ce au abrogat legile nu mai ai text să le dai. Nu mai ai lege în baza căreia să le plătești. S-a și rezolvat!

Cristian Seidler: Doar dacă intră în vigoare. Legea adoptată astăzi mai poate fi atacată la CCR, poate fi retrimisă de președinte. Ceea ce spuen dl. Zegrean este în ipoteza în care legea intră în vigoare deja.

Augustin Zegrean: Sunt mai multe probleme de constituționalitate în legea adoptată astăzi. Indemnizațiile pentru limită de vârstă ale parlamentarilor – acelea au fost adoptate prin statutul parlamentarilor. Legea privind privind statutul parlamentarilor se adoptă de cele două camere în ședință comună. Astăzi nu a fost ședință comună, deci nu se puteau atinge de acea lege, de exemplu. Chiar nimeni nu citește Constituția? Este text în Constituție care spune ce este de competența ședințelor comune, printre care statutul deputaților și senatorilor. Restul, pentru pensiile judecătorilor, nu doar CCR a spus că nu pot fi afectate. A spus recent și Comisia de la Veneția. Îl atragi pe om să se facă judecător, îi dai lege să-l scoți la pensie la 90 de ani vechime și după aceea îi tai pensia. Păi ce predictibilitate este asta? Curtea Europeană a Drepturilor Omului tot timpul vorbește de faptul că legile trebuie să fie predicitibile. S-a încercat ceva similar în Ungaria și CEDO a spus că nu poți să afectezi statutul judecătorului pe care el l-a avut în vedere când s-a făcut judecător. Și-a făcut o proiecție de viață și are dreptul să i se respecte. Dar noi nu respectăm nici ce zice CEDO, nici ce zice Comisia de la Veneția, nici ce zice Curtea Europeană de Justiție, dar ne declarăm stat de drept. Mă mir de domnul de la USR, spune că legea e neconstituțională, atunci de ce au votat-o?

Cristian Seidler: În primul rând o remarcă vizavi de ce spunea dl. Zegrean de legea care a instituit pensiile speciale pentru parlamentari. Știm, este o procedură aparte, ea poate fi adoptată doar de plenul reunit. De aceea noi am depus o lege spearată, care să meargă pe acea procedură, lege care a îngropată într-un sertar în Parlament. Mâine, atunci când avem birou permanent reunit și plen reunit, vom insista din nou să fie pusă pe ordinea de zi. (Legea de azi, n.red.) Am votat-o, pentru că dacă noi, deși am tras semnale de alarmă că această lege este neconstituțională, dacă noi am fi votat împotrivă, s-ar fi folosit în mod politic acest vot. Noi am spus că vom vota această lege, este un vot politic, dar vă atragem atenția că sunt motive de neconstituţionalitate în ea.

Augustin Zegrean: Toți au votat politic.

Cristian Seidler: Pe de o parte mergem cu legea de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor mai departe, pe procedură, o lege inițiată de USR, și vom veni în timpul cel mai scurt cu legi de abrogare a pensiilor speciale care să fie constituționale. Nu se oprește lupta noastră cu pensiile speciale.

Augustin Zegrean: Să rezolve problema politicienii. Eu m-am săturat că tot dau unii cu piatra în apă și alții s-o caute. Vreau să le amintesc numai atât domnilor politicieni, există un text în Constituție care vorbește despre separația puterilor în stat, să-l aibă în vedere din când în când.

