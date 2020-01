Instanța supremă sesizează la CCR legea privind desființarea pensiilor speciale. Lista celor care pierd bani

Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să sesizeze Curtea Constituțională a României cu privire la legea adoptată astăzi de Camera Deputaților, prin care sunt abrogate pensiile speciale ale parlamentarilor, magistraților, primarilor, diplomaților și judecătorilor CCR. Legea a fost adoptată în condițiile în care grefierii au protestat astăzi și au discutat cu premierul, iar mai mulți magistrați au organizat proteste în ultimele zile.

Președinte Înaltei Curți de Casație și Justiție a luat măsurile necesare pentru convocarea Secțiilor Unite pentru ziua de miercuri, la ora 18:00. Potrivit informațiilor Digi24, ședința a fost convocată pentru a discuta sesizarea legii la CCR.

Florin Roman: Nu am de unde să știu ce va decide Curtea Constituțională

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat după votul din plenul Parlamentului că PNL și-a îndeplinit una dintre cele mai importante promisiuni din campania electorală și anume anularea pensiilor speciale.

„Astăzi PNL a livrat cea mai importantă promisiune din perioada campaniei electorale, cum am spus românilor că vom depune vom susține și vom duce la final un proiect de Lege în Parlament, pentru eliminarea pensiilior speciale. Nu au fost 30 de zile, a fost nevoie de 60 de zile pentru că acest proiect să ajungă la votul final. PNL a demonstrat că prin tăierea pensiilor speciale putem găsii inclusiv acele resurse financiare necesare pentru plata alocațiilor, cu rectificarea de la 1 august, astfel încât aceste alocații să fie în plată”, a declarat Florin Roman, citat de Mediafax.

El a subliniat că votul de marți din Parlament nu a fost unul împotrivă anumitor persoane și reprezintă echitate pentru toți cei care contribuie la pensii, iar proiectul trebuie să treacă prin filtrul de constituționalitate al CCR.

„Votul de astăzi nu a fost un vot împotriva cuiva, a fost un vot de echitate pentru cei care contribuie la sistemul public de pensii, practic așa cum știți pe proiectul partidului PNL. (...) A fost un vot covârșitor în favoarea acestui proiect. Nu am de unde să știu ce va decide Curtea Constituțională, orice proiect de lege care ajunge să fie votat trece prin filtru de constituționalitate”, a precizat liderul deputatilor PNL.

Liderul deputaților PSD: Dacă legea va fi contestată, va fi modificată în Parlament

Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a declarat că toţi deputaţii social-democrați au votat în favoarea proiectului de eliminare a pensiilor speciale şi a precizat că, dacă legea va fi contestată la Curtea Constituţională, atunci ea va fi modificată în Parlament în concordanţă cu decizia CCR.

„În ceea ce priveşte votul PSD, grupul PSD a votat în unanimitate pentru eliminarea pensiilor speciale, am confirmat telefonic. (...) În momentul în care CCR va judeca această lege, dacă cineva o contestă, şi vom avea o decizie de neconstituţionalitate, vom opera pe această iniţiativă legislativă modificări exact în sensul deciziei CCR, care este obligatorie. Nu ştiu de astăzi dacă va fi contestată, dacă va fi neconstituţională”, a afirmat Simonis, potrivit Agerpres, după şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor în care a fost adoptat proiectul de eliminare a pensiilor speciale.

Simonis a explicat că amendamentul USR de plafonare a pensiilor magistraţilor nu a fost luat în considerare pentru că a fost făcut neregulamentar.

„Titlul acestui proiect vorbea de abrogarea acestor pensii speciale. Or, dacă a fost votată abrogarea, nu mai poţi vorbi de a diminua sau plafona ceva ce este eliminat. Cei de la USR trebuiau să citească mai bine regulamentul şi să fi intervenit unde trebuia. Până la urmă, am avut surpriza să văd că USR susţine pensii speciale pentru un tip de categorie socio-profesională, ceea ce este în contradicţie cu ceea ce susţin dânşii de ani de zile, în sensul că plafonare nu înseamnă eliminare”, a adăugat liderul deputaţilor PSD.

Deputat USR: Legea e neconstituțională și nu ia în vigoare 96% din pensiile speciale

La rândul său, deputatul USR Silviu Dehelean, membru în comisia juridică, a afirmat că oamenii sunt păcăliți de PSD și PNL, deși și USR a votat legea.

„Sunteți păcăliți de PSD și PNL care au trecut prin Camera Deputaților, cu premeditare, o lege care e și neconstituțională și care nu ia în discuție pensiile speciale pentru militari, adică 96% din pensiile speciale. Noi cei din USR am încercat să o reparăm și în comisia pentru muncă și în plen dar nu am avut nicio susținere. USR a votat-o doar ca semnal politic dar știm că nu are nicio șansă să fie aplicată. PSD și PNL au făcut-o în mod special neconstituțională ca să cadă la CCR și să dea vina pe Curte. Responsabilitatea este la parlamentarii PSD și PNL, cei care au introdus pensiile speciale și care vă vor minți, în față, că vor să le abroge. Nu vor și de aceea au făcut o lege proastă, de nevotat, cel puțin pentru mine ca jurist. Nu pot să le spun oamenilor o minciună”, afirmă deputatul USR.

El a adăugat că „USR a depus un proiect de lege care abroga toate pensiile speciale, cu o recalculare a pensiilor pentru magistrați și militari. Legea USR respecta deciziile CCR și era aplicabilă.”

Cine urmează să rămână fără pensie specială, după intrarea în vigoare a legii adoptate de Parlament

Printre categoriile de profesii care vor rămâne fără pensii speciale dacă legea propusă de PNL adoptată de Parlament intră în vigoare se numără magistrații, primarii, deputații și senatorii, diplomații și judecătorii CCR. Eliminarea pensiilor nu s-ar aplica în cazul militarilor, polițiștilor sau sportivilor.

Proiectul de lege adoptat marți de Parlament are în vedere eliminarea pensiilor speciale de serviciu pentru următoarele categorii:

- deputaţi şi senatori;

- judecători şi procurori;

- personalul auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor;

- foști șefi de stat; aleșii locali;

- personalul care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertizare Criminalistice;

- funcţionari publici cu statul special;

- funcţionari publici parlamentari;

- membrilor corpului diplomatic şi consular al României;

- membrilor Curţii Constituţionale;

- personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;

- personalul Curții de Conturi.

Conform proiectului adoptat marți de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, indemnizațiile speciale nu sunt eliminate în cazul militarilor, polițiștilor, sportivilor de performanță, artiștilor, jurnaliștilor și personalului din cadrul instituției Avocatul Poporului.

Propunerea legislativă a primit votul favorabil al 247 de deputați, iar 21 s-au abținut. Actul normativ va merge la președintele României pentru promulgare. Legea poate fi atacată la Curtea Constituțională.

Redactor: George Costiță