Bădălău neagă cearta din Cex-ul PSD: Nici nu puteam să mă ridic de pe scaun, d-apăi să îl mai bat pe Dragoș

Niculae Bădălău a declarat că va candida la următorul Congres al partidului pentru funcția de președinte al PSD Giurgiu. Fostul ministru al Economiei a precizat că nu îl interesează poziții în conducerea partidului, pentru că „la nivel național e aerul tare”.

„Eu o să candidez la Giurgiu. La nivel național e aerul tare. Nu prea înțeleg eu ce se întâmplă acolo și atunci prefer să nu”, a afirmat Niculae Bădălău, miercuri seara, la România Tv, potrivit Mediafax.

Social-democratul a negat că s-ar fi certat și că ar fi vrut să îl bată pe colegul de partid, europarlamentarul Dragoș Benea.

„Sunt foarte răcit și ieri toată ziua am zăcut la ședință. Ba da am fost, dar eram mai în spate. Dacă eram bolnav toată lumea fugea să nu ia virusul de la mine. Știți cum e? N-am dat, am luat. Nu. Dragoș e prietenul meu și am avut o discuție. Eu nu știu cine vă informează dar eu nici măcar nu puteam să mă ridic de pe scaun, d-apăi să îl mai bat pe Dragoș. El pe mine nu cred că vrea. Dragoș nu. Glumesc. Suntem prieteni. Mă amuză știrile acestea”, a completat Bădălău.

Acesta a infirmat și speculațiile potrivit cărora ar fi vrut să fie numit, în CEx-ul de marți, secretar general al PSD. El a explicat și de ce nu a demisionat din vree funcție deținută în partid, la Comitetului Executiv.

„Eu demisionam și eu dar nu aveam de unde, că nu eram nimic. Acum am mai urcat pe treptele puterii. O să ne vedem și o încercăm să construim un program, să monitorizăm guvernarea. Cineva cred că are tot interesul să spună tot felul de nebunii – că ne batem. Credeți-mă că lucrurile nu se întâmplă la modul cum sunt relatate în presă. Unii dintre noi ne cunoaștem de 30 de ani. Chiar am stat lângă domnul profesor Buzatu, președintele de la Vaslui cu care aveam tot felul de discuții pe doctrina politică”, a conchis Niculae Bădălău.

PSD Giurgiu, filiala condusă de Niculae Bădălău, a obținut un scor bun la alegerile prezidențiale, deși candidatul partidul Viorica Dăncilă a pierdut la al doilea tur de scrutin.

Niculae Bădălău a fost numit membru în conducerea colectivă interimară - Regiunea Sud, a anunțat președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu, după ce Viorica Dăncilă a demisonat de la șefia PSD.