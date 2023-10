Bărbatul care l-a filmat pe Simion la festivalul micilor: „Am fost agresat, a vrut să smulgă telefonul”

Bărbatul care l-a filmat pe George Simion la festivalul „Micul de aur” și care a fost făcut „prost” de liderul AUR susține, într-un mesaj trimis Digi24.ro, că el a fost agresat de politician în timpul incidentului. În plus, bărbatul, care a cerut să-i fie protejată identitatea, mai spune că scena nu a fost premeditată, ci a avut loc spontan, când l-a văzut pe George Simion printre participanții la festival.

Autorul filmării afirmă în mesajul său că nu l-a înjurat pe George Simion și nu l-a agresat.

„Eu nu l-am jignit pe dumnealui (pe George Simion - n.r.), nu l-am înjurat, nu l-am făcut prost și nu i-am spus, cum se poate auzi pe înregistrare, «dacă mai vrei mai pun mâna pe tine, f***....». Am fost agresat și nu «m-a atins cu calm pe mână», ci a vrut să smulgă telefonul, prinzându-mă și de mână - am și eu martori, bineînțeles, prieteni cu care am fost la festival”, a scris bărbatul în mesajul transmis Digi24.ro.

La rândul său, el îl acuză pe liderul AUR că a vrut să-i smulgă telefonul cu care filma și precizează că scena nu a fost premeditată, ci a fost spontană, ideea venindu-i când l-a văzut pe George Simion la festival.

„Chiar și dacă, conform dumnealui, «a pus mâna pe telefon cu calm» este la fel de ilegal și ar trebui ca românii să înțeleagă că nu este normal să încerci să smulgi «chiar și cu calm» obiecte din posesia altor persoane. Există, în acest sens, și un articol în codul penal intitulat «Furt» sau tentativă de furt. Normal ar fi fost ca domnul Simion, persoană recunoscută de altfel în spațiul public pentru filmările agresive din Parlament, să încheie conversația politicos, maxim să întoarcă spatele sau, daca chiar se simțea agresat, să cheme forțele de ordine.

Nu a fost nimic pregătit, a fost totul spontan - am întreaga înregistrare, bineînțeles, și în secundele dinainte de a-l interpela pe domnul Simion se aude cum discutăm «ce să îi zicem?!».”

Autorul filmării mai arată în mesajul său că nu este membru în vreun partid politic și spune că „domnul Simion continuă să mintă în ceea ce privește faptul că el/partidul său ar fi organizat festivalul”.

George Simion a bruscat duminică seară un bărbat care îl filma în timp ce liderul AUR era prezent la festivalul „Micul de aur”, organizat în București.

Din imaginile viralizate pe rețelele sociale se observă cum George Simion se enervează după ce persoana care-l filma a insistat cu întrebările despre relația lui Simion cu Rusia.

Luni dimineață, George Simion a reacționat și a spus că bărbatul a încercat de mai multe ori să îl provoace, întrebându-l „tot felul de prostii” și acuzându-l de „tot felul de bazaconii”.

Simion s-a apărat spunând că nu a fost deloc agresiv: „l-am atins pe mână a început să zbiere că îl agresez”.

„Legat de presupusa agresiune: m-am apropiat prietenește de el, sub nicio formă agresiv, iar în momentul în care l-am atins pe mână a început să zbiere că îl agresez! Sunt martori care pot confirma spusele mele”, susține lideul AUR.

Editor : B.P.