Bohnert insistă cu candidatura la Parchetul European şi după ce Franţa şi-a retras sprijinul

Jean-Francois Bohnert a anunţat că rămâne candidat pentru postul de procuror-şef al Uniunii Europene, iar Franţa nu a transmis Consiliului UE schimbarea poziţiei, relatează site-ul Politico.eu, conform MEDIAFAX.



Oficiali francezi au declarat sub protecţia anonimatului pentru site-ul de ştiri Politico.eu că Administraţia de la Paris intenţionează să o susţină pe Laura Codruţa-Kovesi pentru postul de procuror-şef al UE, argumentând că decizia ar contribui la deblocarea procedurilor la Bruxelles şi ar avansa pregătirile pentru începerea funcţionării Oficiului Parchetului European (EPPO), care ar urma să devină operaţional înainte de sfârşitul anului 2020.



Însă, la nivel oficial, Franţa nu a trimis încă nicio notificare oficială Consiliului UE privind eventuala schimbare a poziţiei. Iar procurorul francez Jean-Francois Bohnert a declarat pentru Politico.eu că nu s-a retras din cursă.

„În momentul de faţă, sunt în aceeaşi poziţie (ca Laura Kövesi)”, a declarat el, referindu-se la faptul că nu ar mai fi susţinut de Paris, la fel cum nu nici Kovesi nu este susţinută de Guvernul României. Ambii candidaţi „nu sunt susţinuţi de propriile ţări, dar din motive diferite”, a notat Bohnert, precizând că rămâne în cursă din raţiuni procedurale.



„Comisia de selecţie are opinia că toţi cei trei candidaţi trebuie să rămână, altfel întreaga procedură de selecţie trebuie reluată de la început. De aceea nu mi-am retras candidatura”, a spus Bohnert.



Al treilea candidat este Andrés Ritter, din Germania.



Preşedinţie: Emmanuel Macron i-a promis lui Klaus Iohannis că o va susține pe Laura Codruţa Kovesi la șefia Parchetului European



Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a promis lui Klaus Iohannis, într-o convorbire telefonică desfăşurată săptămâna trecută, că va retrage candidatura lui Jean-François Bohnert de la conducerea Parchetului european și o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru această funcție, a anunţat Administrația prezidențială. „Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie a.c., o convorbire telefonică cu Președintele Republicii Franceze, domnul Emmanuel Macron. Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcția de procuror-șef european. În virtutea bunei colaborări și a bunei înțelegeri între cei doi șefi de stat, Președintele Emmanuel Macron i-a transmis Președintelui Klaus Iohannis că va retrage candidatura domnului Jean-François Bohnert și că o va susține pe doamna Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European”, a transmis Administrația prezidențială din România.



Preşedinţia Franţei nu a făcut niciun comentariu pe această temă.



Financial Times: Franţa o va susţine pe Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef al UE



Franţa a decis să o susţină pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de şef al Parchetului Uniunii Europene, au afirmat surse oficiale franceze şi române citate de cotidianul Financial Times.



Franţa a acceptat să o susţină pe Laura Codruta Kovesi pentru conducerea Parchetului European, în locul propriului candidat, Jean-François Bohnert, au declarat surse franceze şi române. Decizia a fost luată după ce preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a ieşit învingător luna trecută în negocierile cu Germania şi alte state UE pentru alocarea funcţiilor de conducere în cadrul Uniunii Europene, inclusiv prin desemnarea Christinei Lagarde, din Franţa, pentru postul de preşedinte al Băncii Centrale Europene.



Un oficial francez a declarat pentru Financial Times că decizia de a fi susţinută Laura Codruţa Kovesi are rolul de a asigura un echilibru geografic mai bun al funcţiilor de conducere în Uniunea Europeană, dat fiind că încă nu există niciun post alocat Europei de Est; de asemenea, decizia evidenţiază angajamentul Parisului în sensul respectării statului de drept şi în favoarea eforturilor Laurei Codruţa Kovesi de a susţine aceste principii în România. „Decizia va permite şi constituirea rapidă a Parchetului european, pe care noi l-am susţinut activ”, a declarat oficialul francez.



Eurodeputatul român Dacian Cioloş, liderul grupului Înnoim Europa din Parlamentul UE, a declarat pentru Financial Times că Parisul va anunţa oficial susţinerea pentru Laura Codruţa-Kovesi în următoarele zile. „Guvernul francez va informa Consiliul UE în viitorul apropiat că va decide să o susţină pe Laura Kovesi şi sper că acest lucru va deschide drumul pentru o hotărâre în acest sens”, a declarat Cioloş.



Jean-François Bohnert, procurorul francez susţinut de Consiliul UE pentru conducerea Pachetului UE, a afirmat, într-un interviu acordat site-ului Politico.eu, că sarcina procurorului-şef european nu va fi doar să combată corupţia, subliniind că se pune prea mult accent pe experienţa anticorupţie a Laurei Codruţa Kovesi. Jean-Francois Bohnert a evidenţiat, în interviul acordat Politico.eu, importanţa ca noul Oficiu al Parchetului European (EPPO) să aplice reglementările. „Trebuie să recurgem de fiecare dată la textul legii”, a declarat Bohnert. Reglementările arată că Parchetul UE îi va „investiga, îi va inculpa şi îi va deferi justiţiei pe autorii infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”, a subliniat procurorul francez.



Întrebat dacă se pune prea mult accent pe experienţa Laurei Codruţa Kovesi în combaterea corupţiei, deşi aceasta reprezintă doar o mică parte a activităţii Parchetului UE, Bohnert a răspuns „da”, potrivit Politico.eu. „Este principala experienţă a Laurei Kövesi, pot înţelege în totalitate acest lucru dacă vine din partea ei”, a precizat Bohnert, avertizând însă asupra riscului concentrării pe un singur element al atribuţiilor noului procuror-şef al UE. „Este ca şi cum am folosi un binoclu, dacă reglezi lentila nu se vede acelaşi lucru. Poate că nici în timpul discuţiilor de la audierile în Parlamentul European, concentrarea prea mult doar pe corupţie nu a fost neapărat modul bun de a face acest lucru”.



Jean-Francois Bohnert a vorbit şi despre faptul că Laura Codruţa Kovesi, foarte cunoscută în România şi în cercurile politice europene, a fost în centrul atenţiei de la începerea procedurilor pentru desemnarea procurorului-şef al UE. „În prima fază, desigur, acesta nu a fost un avantaj. M-am simţit puţin lăsat în spatele scenei, deoarece atenţia principală era asupra domnişoarei Kövesi”, a subliniat Bohnert, notând că presa a aplicat un „tratament diferenţiat”.



Anterior, Jean-François Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de șef al Parchetului european, a transmis că nu s-a retras din cursă, în pofida faptului că în România a circulat informația că Laura Codruța Kovesi a rămas singură în cursă. Un purtător de cuvânt al misiunii diplomatice franceze declara că „în momentul de față, nu s-a schimbat nimic” în ceea ce privește poziția Franței. Bonhert a declarat că este „trist să citească mesajele de pe Twitter care îi cer să se retragă din cursa pentru Parchetul european”, afirmând că nu este ceva ce ia în considerare. Mai mult decât atât, acesta a declarat că procurorii germani s-au oferit să îl susțină în cadrul unei conferințe recente. „Mulți oameni mă susțin și știu că am experiență. Nu pot să renunț pentru că mulți alți oameni nu ar înțelege”, a adăugat procurorul francez.



Laura Codruța Kovesi a declarat într-un interviu acordat BBC referitor la candidatura sa la Parchetul european că Guvernul României nu a susținut-o la Bruxelles, precizând însă că acest lucru nu a contat în demersul său pentru că „nu a așteptat niciodată ajutorul lor”. „Această candidatură e foarte importantă, nu doar pentru mine la nivel personal, e importantă pentru colegii mei, pentru întreg sistemul judiciar şi pentru ţara mea pentru că, în acest moment, independenţa sistemului de justiţie este atacată. Putem dovedi, eu şi colegii mei, că, prin această candidatură, putem obţine ceva pentru ţara noastră şi putem face ceva pentru a ne continua munca”, a spus Laura Codruţa Kovesi.