Președintele CJ Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre scandalul dintre Nicușor Dan și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, precum și despre referendumul propus de primarul general al Capitalei. Dacă despre disputa din Piața Unirii a spus că a fost eroare a celor doi edili, și că polițiile locale au devenit „un fel de gărzi pretoriene”, despre referendumul din București a afirmat că „încearcă să vadă cât de util este un astfel de demers”. „Credeți că un Parlament nou ales, care n-are nici o obligație legală să modifice legea, așa cum ar fi rezultatul la București, va modifica legea, dacă n-au modificat referendumul cu cei 300 de parlamentari?”, a întrebat retoric Bolojan.

Rugat de Claudiu Pândaru la Digi24 să comenteze scandalul din Piața Unirii dintre Nicușor și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, Ilie Bolojan a afirmat că va deranja multă lume ceea ce va spune despre acest incident, dar va face asta pentru că întotdeauna a încercat să fie un om corect. „Cred că a fost o eroare a celor doi primari”, a spus fostul edil al municipiului Oradea.

„Altfel, oameni pe care eu îi cunosc, îi respect, domnul Băluță, un primar care a făcut niște proiecte importante în sectorul lui, domnul Nicușor Dan, care a confirmat această idee de administrator onest al Capitalei, să ajungă în situația asta de blocaj la un proiect care cu siguranță mai devreme sau mai târziu trebuie ataca... Pentru că e o problemă de mentenanță, de termene de expirare ș.a.m.d. și este anormal ca doi primari să ajungă în această situație, de a veni cu polițiile locale care au devenit, cum să vă spun, un fel de gărzi din astea pretoriene care n-ajută la nimic”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

În ceea ce privește referendumul propus de Nicușor Dan, președintele CJ Bihor a spus că este un „utilitarist” și încearcă să vadă cât de util este un astfel de demers.

Întotdeauna a fost o luptă între primarii de sectoare și primarul general al Capitalei, indiferent cine a fost primar de sector, și indiferent cine a fost primarul general

„Să presupunem că referendumul trece. Credeți că un Parlament nou ales, care n-are nici o obligație legală să modifice legea, așa cum ar fi rezultatul la București, va modifica legea, dacă n-au modificat referendumul cu cei 300 de parlamentari? Și dacă nu li se explică bucureștenilor care sunt de fapt cauzele și problemele, unii vor vota pentru unii împotrivă. De fapt, trebuie să discutăm deschis. Deci, întotdeauna a fost o luptă între primarii de sectoare și primarul general al Capitalei. Indiferent cine a fost primar de sector, și indiferent cine a fost primarul general, de ce a fost această luptă? Pentru că unul dintre cele mai mari venituri ale administrațiilor locale, și singurul venit mare al Primăriei Generale a Capitalei este impozitul pe salarii, impozitul pe venitul global. Acest impozit pe venitul global se împarte, ceea ce se distribuie la autoritățile locale, parte la Primăria Generală a Capitalei, parte la primăriile de sector”, a adăugat liberalul.

„Am fost totuși trei mandate primar. Deci am fost, am colaborat cu Asociația Municipiilor, și știu problemele de acolo din interior. Când primarul general al Capitalei era într-o relație mai bună cu Guvernul, cota din impozitul pe venit care se repartiza Primăriei Capitalei era cu două, trei, patru, cinci procente mai mare. Când erau primarii de sector în relații mai bune, sau erau anumite majorități, se repartiza invers. Să știți că sunt foarte puține capitale din Europa unde Consiliul General împarte toți banii pentru sectoare, în general. A, capitalele, chiar dacă au un primar general, sunt administrate destul de diferit. Gândiți-vă la Bruxelles, care are 19 primării și nu are primărie generală. Ăștia 19 trebuie să colaboreze, să se întâlnească, să alinieze reglementările, străzile, proiectele ș.a.m.d. Dacă ei 19 reușesc, înseamnă că ar trebui să reușească și ai noștri, și noi să colaborăm, indiferent de culoarea politică”, a mai spus Bolojan.

