Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat, luni, la Digi24, că România trebuie să realizeze reforma salarizării unitare pentru a obține banii din PNRR din cea de a patra tranșă. În contextul discuțiilor despre gaura de 20 de miliarde de lei din buget și a măsurilor cerute de premierul Nicolae Ciucă pentru reducerea cheltuielilor, Boloș spune că România trebuie să reducă cheltuielile cu salariile bugetarilor. „Cheltuielile cu salariile reprezentau 37% (n.red. din totalul veniturilor încasate), eram printre primele locuri în UE, și aici la acest indicator trebuie să vedem cum îl ajustăm ca să vedem cum validăm jalonul”, spune Marcel Boloș.

„Este o sarcină pe care a stabilit-o domnul prim-ministru și facem analize la nivelul ministerului. Trebuie să precizez că MIPE nu funcționează după regulile care sunt cunoscute pentru ceea ce înseamnă structurile de personal. Noi avem standarde pe care le cere Comisia Europeană pentru ca banii pe care îi gestionăm să aibă structuri funcționale și trebuie să fim atenți și cumpătați pentru că vorbim de 80 de miliarde de euro și nu putem pune în pericol implementarea acestor bani”, a spus ministrul despre posibile reduceri de cheltuieli în ministerul pe care îl conduce.

Marcel Boloș a precizat că România și-a asumat în PNRR reducerea cheltuielilor cu salariile bugetarilor.

„Eu nu am prezentat în spațiul public pentru reducerea celor 20 de miliarde de lei, eu am vorbit despre impactul și implementarea reformei privind salarizarea personalului bugetar și am vorbit de trei scenarii posibile pe care oricând Comisia poate să le invalideze. Un lucru e cert, la această reformă avem de demonstrat Comisiei Europene un impact financiar semnificativ. Aceasta presupune că trebuie să venim cu soluții de sustenabilitate pe termen lung în ceea ce privește salariile.

Noi avem jalon pe trimestrul doi al acestui an, acest jalon, legea salarizării unitare este parte din cererea de plată numărul patru și termenul este luna decembrie. Deci, din acest punct de vedere timpul pe care îl avem la dispoziție este suficient pentru a oferi Comisiei o alternativă de validare a jalonului.”, a declarat ministrul Boloș.

Acesta spune că e o condiție „dură” pe care o impune Comisia pe care actualul guvern a „moștenit-o” în PNRR.

„Condiția aceasta dură de sustenabilitate pe care noi am moștenit-o în PNRR nu va fi una ușoară și mă bazez pe negocierile și discuțiile pe care le-am purtat până acum pentru pensiile speciale.”, a precizat Marcel Boloș.

Întrebat cam cât ar trebui să reducă România din cheltuielile cu salariile, acesta a declarat: „Sunt 110 miliarde de lei cheltuielile cu salariile. Noi în anul 2021, din totalul veniturilor încasate, cheltuielile cu salariile reprezentau 37%, eram printre primele locuri în UE, și aici la acest indicator trebuie să vedem cum îl ajustăm ca să vedem cum validăm jalonul și să îl cuprindem în cererea numărul patru. Nu știu să vă ofer un procent. Din experiența pe care o am cu pensiile speciale, ori de câte ori am prezentat măsuri care sunt bune pe fond, să zicem un impact de 0,01% din PIB este socotit de Comisiei un impact nesemnificativ și trebuie să ne gândim de pe acum.

De la 0,3 la 0,5% din PIB este o măsură care poate fi luată în considerare de Comisie, dar e posibil să ne ceară un ansamblu de măsuri cărora să le simulăm impactul financiar în PIB și în felul acesta să facem dovada caracterului de sustenabilitate.”, a mai spus ministrul.

Citește și Boloș, despre posibilele tăieri de salarii: Comisia ne-a pus în vedere să luăm măsuri cu impact. Avem mai multe scenarii posibile

Editor : R.K.