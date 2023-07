Budăi vrea un moment T zero, după scandalul „azilelor groazei”: „Haideți să facem, să schimbăm lucruri”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, după consultarea ONG-urilor și societății civile implicate în monitorizarea centrelor sociale, că Guvernul va pune la dispoziția societății civile o „procedură deschisă, transparentă de selecție a tuturor celor care vor să participe la monitorizarea calității serviciilor oferite în asistență socială dar și la monitorizarea drepturilor persoanelor din cadrul serviciilor, cărora li se acordă servicii sociale”. El a mai precizat că vor urma și modificări legislative la legea 292 a asistenței sociale și a legilor 197 și 448 a protecției persoanelor cu dizabilități.

„Concluziile au fost unele extrem de importante și un prim pas de a continua dialogul, în afară a ceea ce se întâmplă în Consiliul de monitorizare al Ministerului (Muncii – n.red.) unde avem un dialog cu societatea civilă, și a începe să luăm împreună măsuri ca să putem ajunge la dezideratul pe care ni-l dorim și noi Ministerul și societatea civilă ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple.

Am stabilit să facem împreună și să punem la dispoziția societății civile o procedură deschisă, transparentă de selecție a tuturor celor din societatea civilă care vor să participe la monitorizarea calității serviciilor oferite în asistență socială dar și la monitorizarea drepturilor persoanelor din cadrul serviciilor, cărora li se acordă servicii sociale.

De asemenea, am închis o discuție de circa doi ani și ceva de când lucrăm la o modificare pe legea asistenței sociale, a legii 292, și s-a concluzionat prin trimiterea în avizarea interministerială a legii, astfel încât la începutul sesiunii parlamentare să fie depusă această lege care are și măsuri care vor preîntâmpina astfel de lucruri.

Vom modifica și legea 197 dar și legea 448 a protecției persoanelor cu dizabilități.

Am stabilit să formăm, împreună cu specialiști din cadrul societății civile, două grupuri de lucru pe aceste legi.

Va fi pusă legea în transparență decizională”, a spus Marius Budăi, la ieșirea din Minister.

Întrebat cum vor fi selectate ONG-urile care au voie să meargă în monitorizare, Budăi a răspuns: „Vom avea o procedură pe care o voi face împreună cu ONG-urile, care să fie deschisă și transparentă tuturor celor care doresc să participe la această monitorizare”.

Despre întreruperea protocolului cu Centrul de Resurse Juridice, oficialul din Guvern precizează că acesta nu protocolul nu s-a rupt când CRJ anunțase Guvernul de neregulile din centrele de bătrâni.

„Noi știam de o vreme și am avut acolo controale și anul trecut. Eu am invitat inclusiv azi CRJ la discuții și o voi suna personal pe doamna (Georgiana Pascu, manager de proiect – n.red.)”, mai spune Budăi. „Dacă în trecut s-a greșit sau nu, vom vedea, dar eu îmi doresc ca acesta să fie - și asta am stabilit cu dumnealor – un moment T0 pentru o colaborare deschisă și o procedură deschisă unde toate ONG-urile care vor să facă această monitorizare, care au specialiști să facă această monitorizare...Putem pune o grămadă de întrebări «De ce? De ce? De ce?». Haideți să facem, să schimbăm lucruri și să preîntâmpinăm aceste întâmplări nefericite”, a afirmat Marius Budăi.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, duminică în urma ședinței de Guvern, prioritățile autorităților pentru ca tragedii precum cea a „căminelor groazei” să nu se mai repete. Ciolacu a solicitat ca toate autorizațiile centrelor pentru copii, persoane vârstnice și cu dizabilități să fie reverificate și reanalizate în termen de o săptămână. De asemenea, el a cerut cultelor din România și mai ales Bisericii Ortodoxe Române, dar și ONG-urilor cu activitate în domeniul social să se implice în tot ceea ce ține de asistența destinată persoanelor vulnerabile.

