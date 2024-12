Liberalul Sebastian Burduja a declarat joi, la Digi24, după anunțul făcut de Marcel Ciolacu potrivit căruia PSD se retrage de la negocieri, că un guvern cu o majoritate stabilă este ideal și speră că partidele pro-europene se vor reașeza la masa consultărilor.

Întrebat dacă PNL mai vrea guvernare cu PSD, Burduja a răspuns: „Este important ce are nevoie România în acest moment. Are nevoie de stabilitate, are nevoie de un buget, are nevoie de recâștigarea urgentă a încrederii românilor și a încrederii investitorilor. Cu siguranță, formula corectă, ideală este o majoritate cât mai largă și un guvern care să se bazeze pe o pe un sprijin solid în Parlament, pentru că nu vine un an ușor. Știm cu toții acest lucru și va avea nevoie guvernul de un partener corect în Parlamentul României. Asta înseamnă cu PSD la guvernare. Acesta este scenariul ideal. Eu cred că partidele proeuropene se vor așeza la masa negocierilor sau se vor reașeza și vor găsi până la urmă varianta de a guverna împreună, repet, într-o formulă cât mai largă”.

„E nevoie de o majoritate cât mai largă și nu vreau să speculez că s-ar putea ajunge la un guvern minoritar. Nu cred că este o variantă de dorit pentru România. Nu e vorba de un calcul politică. Aici, sper din partea nimănui, varianta corectă pentru România este o majoritate stabilă, pro-european și care să guverneze țara într-un mod predictibil și responsabil”, mai spune liberalul.

Burduja spune că românii au decis prin vot ca PSD să facă parte din noua guvernare. „Românii au vorbit prin vot, asta este în democrație și au acordat Partidului Social Democrat cel mai mare număr de mandate, drept pentru care o formulă stabilă de guvernare înseamnă să fie și Partidul Social Democrat. De aceea, acesta ar fi un scenariu în care ar exista premisele unei guvernări care să-și asume deciziile de care țara are nevoie în viitorul Executiv”, spune el.

În ce privește diferențele de opinii între partide, Burduja spune că acestea pot fi depășite.

„Ca în orice negociere pot fi și momente mai tensionate. Eu îmi exprim convingerea că ele pot fi depășite și este momentul pentru toți oamenii politici să fie responsabili și să pună România pe primul loc”, spune Burduja

„Sunt convins că putem depăși acest moment și că vom avea o majoritate largă”, adaugă el.

Despre scăderile indicilor pe Bursa de Valori București după anunțul lui Ciolacu, Burduja spune că e un semnal al investitorilor.

„Este un semnal foarte clar al investitorilor și nu vorbim doar de investitori instituționali, sunt și investitori de tip retail, deci români, persoane fizice. Deci, trebuie să fim extrem de atenți și prudenți în abordarea noastră și, repet, sunt convins că putem să depășim acest moment și să existe un guvern cu o majoritate proeuropeană”, spune el.

Marcel Ciolacu a anunţat astăzi că PSD se retrage de la masa discuţiilor pentru formarea Executivului şi va vota în Parlament un guvern de dreapta.

„Nu poţi să stabileşti ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior şi alta vorbesc în faţa presei. Nu poţi face nimic cu aşa-zişi parteneri cărora le e 'silă' să stea la masă cu tine şi care au impresia că aşa se 'murdăresc'. PSD a suportat destul astfel de atitudini, fără să comenteze şi fără să îşi pună poalele în cap, aşa cum au făcut ceilalţi. Acest mod de lucru este total contraproductiv în faţa oamenilor. De aceea, PSD se retrage cu demnitate de la masa discuţiilor, dar nu fugim de responsabilitate. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta. O facem pentru că această ţară are nevoie urgent de un guvern care să gestioneze problemele curente până la alegerile prezidenţiale care vor urma. România nu trebuie să fie aruncată în aer de atitudini puerile şi orgolii prosteşti”, a scris premierul pe Facebook.

Editor : C.L.B.