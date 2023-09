Canada finanțează cu 2,2 miliarde de dolari unitățile 3 și 4 de la Cernavodă. Burduja: Securitate energetică pentru toată regiunea

Statul canadian va finanța cu 2,2 miliarde de dolari noile reactoare de la Cernavodă, unitățile 3 și 4. Vor fi puse credite de export la dispoziția companiei românești de stat Nuclearelectrica. Reactoarele vor fie construite cu tehnologie și firme de profil canadiene. Aflat în Canada, ministrul Energiei, Sebastian Burduja a spus că o astfel de investiție va asigura securitate energetică nu doar pentru România, ci pentru toată regiunea.

„Putin nu a ezitat să folosească energia ca pe o armă. Cred că împreună, Europa și America de Nord am rămas fermi și ne-am opus și am diminuat din abilitățile lui Putin de a folosi energia ca pe o armă. Vă rog să luați în considerare aceste proiecte importante, unitățile 3 și 4, ca un pas în plus în această direcție”, a spus Burduja.

„Când am fost acolo, am întrebat unul dintre inginerii care erau foarte experimentați cum a fost totul posibil în Cernavodă. Și el a zi „Canadienii, ei au făcut asta!”. Și am întrebat totodată „Cum avem de gând să construim încă două (reactoare)? Și a zis „canadienii, ei pot face asta””, a adăugat ministrul.