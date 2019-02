Când va începe construcția celor trei spitale regionale. Rovana Plumb evită să dea un termen pentru finalizarea lor

Documentația tehnică pentru cele trei spitale regionale pe care România s-a angajat să le ridice cu ajutorul finanțării europene se va termina spre sfârșitul anului 2020 - începutul anului 2021, iar construcția efectivă a spitalelor ar putea începe la sfârșitul anului viitor sau începutul anului 2021. Cât despre finalizarea acestora, Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, refuză să avanseze un orizont de timp, pentru că nu are certitudinea că vor fi respectate termenele.

Noi ne-am angajat să facem trei spitale regionale din fonduri europene. Alocarea bugetară pentru aceste spitale s-a făcut în 2015 și ea e doar de 150 milioane de euro pentru toate trei. Un spital regional e o investiție majoră. Aceasta presupune și o documentație tehnică necesară, care nu poate fi făcută peste noapte, iar cei 150 de milioane de euro sunt pentru această documentație tehnică, pentru fiecare spital în parte fiind de aproximativ 40 de milioane de euro, a explicat Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, la Digi24.

Rovana Plumb a spus că 2016 a fost „un an în care nu s-a făcut nimic” în privința spitalelor regionale și abia în 2017 s-au început discuțiile cu consultantul României, care este Banca Europeană de Investiții, pentru ca tot ce înseamnă parte tehnică să fie finalizată în timp util. „Dar nu se poate peste noapte. Sunt foarte multe elemente tehnice, nu vorbim doar de studiul de fezabilitate, ci și de proiect tehnic, de execuție”, a adăugat Rovana Plumb.



Această documentație tehnică, un pas care include mai multe proiecte, este estimată să se termine la sfârșitul acestui an - începutul anului viitor. Urmează apoi procedura de achiziție pentru a atribuit lucrările unui constructor sau unei asocieri de constructori. „Dacă nu vor fi contestații - și ne-am obișnuit să existe - cel mai repede ar putea să înceapă spre sfârșitul anului 2020 - începutul lui 2021, ceea ce înseamnă că intrăm în viitoarea perioadă de programare. Așa că pentru acest exercițiu financiar, 2014-2023, ne-am propus să plătim această documentație din banii alocaţi, iar construcția efectivă să se realizeze din fondurile europene care aparțin următoarei perioade de programare”, a precizat Rovana Plumb, care exclude posibilitatea ca România să nu primească banii europeni.

Întrebată dacă 2023 ar fi termenul optimist pentru obținerea acestor spitale, Rovana Plumb a răspuns: „Nu. În 2023 se termină actuala perioadă de programare. În 2021 începe următoarea perioadă, cu altă alocare bugetară, pentru care România a primit o sumă considerabilă. Avem 2021, 2022, 2023 suprapunere. Pe actuala perioadă de programare, vom utiliza banii doar pentru partea de documentație tehnică. Din viitoarea alocare bugetară vom construi aceste spitale. Ceea mi se pare un lucru corect și o abordare clară, stabilită și cu Comisia Europeană”.



Rugată să avanseze un termen pentru terminarea acestor spitale, Rovana Plumb a spus că nu poate avansa niciun termen, pentru că totul depinde de ordinul de începere a lucrărilor și nu vrea să avanseze termene. „Nu am cum să fac asta. E posibil ca și documentațiile tehnice să se termine mai devreme. Dacă tot ce înseamnă documentații tehnice se finalizează mai repede, atunci intrarea în procedura de atribuire se face mai devreme. În acest mom, aceasta e estimarea, undeva la sfârșitul anului - începutul anului viitor. De aceea, nu vreau să mă lansez în niște date pentru care nu am certitudinea, siguranța că vor fi respectate peste ani și ani. Aceasta e previziunea pe care o avem și nu are rost să intram în anumite cifre si date”, a declarat Rovana Plumb la Digi24.

Citiți și: Rovana Plumb, la Digi24: Mă surprinde că avem autostrăzi începute în 2014 cu stadiu fizic foarte redus, de 20%

Etichete:

,

,

,