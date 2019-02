R. Plumb, la Digi24: Mă surprinde că avem autostrăzi începute în 2014 cu stadiu fizic foarte redus, de 20%

Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a declarat la Jurnalul de Seară că în privinţa finanţării investiţiilor nu se pune problema banilor. „E o alocare foarte mare în privinţa finanţării tuturor investiţiilor”, a spus Rovana Plumb, la Digi24.

„Românii au nevoie de autostrăzi, România are nevoie de conexiune cu infrastrutura europeană.

Azi am discutat cu transportatorii, am fost cu Eugen Teodorovici. E prima oară când am invitat alături de constructori, diriginţii de şantier şi consultanţii pentru a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.

Principalele probleme identificate de constructori se referă la faptul că încă o birocraţie destul de mare.

Vom face astfel încât să putem să mergem într-un proces de acordare rapidă a tuturor autorizaţiilor care mai sunt necesare.

Au fost identificate probleme legate de exproprieri, unde mai sunt litigii, când se vor soluţiona, ce depinde de noi vom face.

Ce mă surprinde e că avem autostrăzi începute în 2014 la care avem un stadiu fizic foarte redus, de 20%. Anul trecut am identificat progres fizic relativ mic.

Nu vreau să arunc vina.

În funcţie de problemele punctuale, ridicate de constructori, pe fiecare lot de autostradă vom veni în întâmpinarea lor.

Nu se pune problema banilor, e o alocare foarte mare în privinţa finanţării tuturor investiţiilor.

Nu se pune problema de a nujgândi în parteneriat încât să finalizăm investiţiile.

Trebuie luate şi măsuri la nivelul companiei de autostrăzi, am stabilit priorităţi. Anul aceste conform contractelor în derulare, ar trebui să fie finalizate 122 de km.

Nu vreau să mai fac promisiuni sau estimări.

Avem termen de finalizare în 2019 de 122 km, pe fiecare din porţiuni care însumează cei 122 km vom organiza comandament pentru fiecare lot, în teritoriu, unde se întâmplă construcţia.

Am asigurat din punct de vedere legal deschiderea de forţe de muncă din terţele ţări, am mărit contingentul pentru ca aceste firme care realizează infrastructura să aibă numărul de salariaţi necesari.

Firmele să îşi aducă muncitori de unde vor.

E şi în România forţă de muncă, salariul minim creşte la 3.000 de lei pe zona de construcţii, pentru a motiva angajarea în acest domeniu”, a declarat Rovana Plumb.

Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, i-a avertizat, joi, pe constructorii de autostrăzi, că le vor fi reziliate contractele dacă vor fi constatate întârzieri din vina lor, potrivit unui comunicat primit de la minister.

Rovana Plumb şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, s-au întâlnit, joi, cu reprezentanţii celor mai importante companii de construcţii din domeniul infrastructurii rutiere.

Principalele probleme semnalate de către antreprenori se referă la mecanismele birocratice care împiedică realizarea cu celeritate a lucrărilor contractate, iar cele mai des întâlnite cauze ale întârzierilor sunt perioadele de timp lungi pentru emiterea autorizaţiilor de construire, lipsa culoarelor de expropriere la începerea lucrărilor, litigiile ce apar în legătură cu exproprierile şi întârzierile înregistrate la decontarea lucrărilor realizate.

Plumb consideră că un dialog cu constructorii reprezintă o soluţie în rezolvarea problemelor întâmpinate, dar i-ar avertizat că le vor fi reziliate contractele dacă vor fi constatate întârzieri din vina lor.

