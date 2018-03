Carmen Dan, despre prezenţa jandarmilor la ICCJ, unde a avut loc procesul lui Dragnea

Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a spus că nici ea, nici altcineva nu a cerut nimeni Jandarmeriei să suplimenteze numărul de jandarmi prezenţi miercuri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), unde a avut loc procesul lui Liviu Dragnea şi unde au fost mobilizate foarte multe forţe de ordine. Carmen Dan a precizat că în faţa instanţei fusese anunţat un protest, iar prezenţa jandarmilor la adunări publice este firească.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu pot să precizez decât ce am mai precizat. Aşa cum cunoaşteţi, instituţiile sunt în paza dispozitivelor de jandarmi şi în afară de aceste dispozitive care au obligaţia de a asigura accesul persoanelor în acele instituţii, vorbind particular de situaţia de ieri de la ICCJ, era notificat un protest în faţa acestei instanţe şi firesc că atunci când avem adunări publice sau proteste, jandarmii sunt prezenţi. Eu nu am solicitat Jandarmeriei şi nimeni nu a solicitat Jandarmeriei să suplimenteze aceste dispozitive”, a declarat Carmen Dan.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat miercuri, timp de aproximativ trei ore, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie, Bombonica Prodana, şi de foşti angajaţi ai DGASPC Teleorman. Pe toată durata procesului, care a început la ora 10.00 şi s-a terminat după ora 17:00, în faţa sediului ICCJ au fost prezenţi foarte mulţi jandarmi. La finalul procesului, întrebat despre numărul mare de jandarmi de la sediul PSD, Dragnea a spus: „Credeţi că m-am trezit dimineaţă să-l sun pe şeful Jandarmeriei? Întrebaţi-l pe el”.

Sursa: News.ro