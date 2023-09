Alegerile europarlamentare de anul viitor, programate să aibă loc în iunie, ar putea schimba categoric felul în care va arăta structura de putere pe scena politică românească. Analiștii politici indică faptul că AUR are șanse mari să câștige chiar primul loc în alegeri, ceea ce ar putea deschide calea spre o posibilă coabitare PSD-AUR pentru guvernul ce va rezulta din alegerile parlamentare de peste un an.

Cristian Pârvulescu și Sebastian Lăzăroiu, doi dintre cei mai importanți analiști politici din România, spun că este greu de anticipat acum o alianță între PSD și AUR în vederea formării unei majorități parlamentare după alegerile de anul viitor. Cu toate acestea, ambii iau în calcul această posibilitate. “Totul va depinde anul viitor de rezultatele de la alegerile europene. În România și în Europa. Și dacă rezultatul va fi unul complicat, defavorabil partidelor pro-europene, atunci ne putem aștepta la o schimbare totală”, spune Cristian Pârvulescu pentru Digi24.ro. În opinia sa, PSD va avea dificultăți în a explica de ce face o alianță cu un partid considerat de extremă dreapta atâta timp cât AUR nu va încerca să își schimbe această percepție de partid nedemocratic. “Pentru PSD va fi foarte complicat, aproape imposibil din punct de vedere ideologic, să guverneze cu AUR. Asta ar înseamnă să iasă din familia politică europeană. Sigur că depinde foarte mult de alegerile europene de anul viitor și de această campanie pe care AUR o face de a se conservatoriza. Ați văzut întâlnirea cu ambasadorul israelian și cu reprezentanții Likud”, declară Pârvulescu, care adaugă că, totuși, “va fi destul de complicat pentru PSD să explice de ce va face acest lucru”.

Și analistul Sebastian Lăzăroriu crede că este greu de întrevăzut acum o alianță la guvernare între PSD și AUR. Dar, explică el, sunt forțe în partidul condus de Marcel Ciolacu care preferă o alianță cu formațiunea lui George Simion. “O alianța PSD-AUR e puțin probabilă, dacă Marcel Ciolacu va fi consecvent cu proiectul lui de modernizare a partidului, care înseamnă, în primul rând, conectarea la valorile stângii europene. AUR a preluat de la PSD acel segment electoral ultra-conservator, de care PSD avea nevoie să se debaraseze. Dar există grupuri în PSD și în BOR care preferă o alianță PSD-AUR, mai degrabă decât una cu liberalii”, afirmă Sebastian Lăzăroiu pentru Digi24.ro

Fostul consilier prezidențial este de părere că AUR are șanse să obțină primul loc în alegerile din 9 iunie 2024. Sebastian Lăzăroiu: “La europarlamentare sunt sanse mari să vedem AUR pe primul loc, ceea ce pledează împotriva unei alianțe cu PSD. La locale și parlamentare, AUR va lua un scor sensibil mai mic, deci sunt posibile jocuri pentru o alianță cu PSD. Însă, cum ziceam, va depinde de consecvența lui Ciolacu după alegeri”. În opinia sa, un factor important este și cum va răspunde electoratul la “inevitabilele măsuri de austeritate” pe care actualul guvern condus de Marcel Ciolacu va trebui să le ia în perioada următoare.

Despre aceste măsuri de austeritate vorbește și Cristian Pârvulescu, care consideră că situația e în defavoarea partidelor pro-democratice. Iar asta vine - spune analistul - pe fondul încercărilor lui Vladimir Putin de schimbare a ordinii mondiale. “Vedeți că Israelul folosește AUR pentru a sprijini, de fapt, o politică ca cea pe care o propune Putin. Adică o politică de schimbare totală a ordinii mondiale. Pentru că ce vrea Israelul este să se recunoască ocuparea teritoriilor palestiniene. AUR s-a angajat să recunoască acest lucru, deci AUR se angajează să respecte rezoluțiile ONU. Deci e vorba de o nouă ordine mondială în care Uniunea Europeană nu mai este Uniunea Europeană, ci este o confederație fascistă de state suverane, adică visul lui Hitler este împlinit. Toate lucrurile astea nu sunt discutate într-un mod serios. Da, cred că e un moment foarte important. Și cred că este imposibil pentru partidele-sistem să aibă un electorat care să le mai asculte pentru că situația este împotriva lor”, susține Cristian Pârvulescu, care este convins să AUR este un partid susținut de Rusia. “Bănuiesc nimeni nu are naivitatea să nu înțeleagă că AUR reprezintă, de fapt, o forță politică pro-rusă. Este rezultatul total al războiului hibrid și este cea mai bună dovadă a faptului că România a pierdut războiul hibrid. Pentru că nu l-a luat în serios sau pentru că au existat foarte multe trădări, inclusiv în sistemul de securitate. Iar lucrurile trebuie spuse pe nume. Revenind, vă aduceți aminte că la începutul războiului AUR ajunsese la sub 10%. A crescut acum pe fondul acestor neliniști. Nu știu cât de mult a crescut, iar, dacă sunt sondaje făcute de firmele pe care le știm și pe care eu le consider total neprofesioniste, rezultatele sunt foarte discutabile”.

Cristian Pârvulescu ne invită să nu luăm în considerare niciun sondaj de opinie. “Un sondaj măsoară ceva care se numește opinie. De 2500 încoace, opinia nu e o cunoaștere. Opinia se schimbă. Ceea ce se schimbă cel mai ușor este opinia. Altfel spus, apare ceva extraordinar și schimbă opinia. Sondajele de opinie nu au niciun fel de relevanță. În plus, nu am încredere în sondajele de opinie în general, iar în particular ele măsoară ce? Măsoară ce se întâmplă acum. Dacă Putin moare, iar Ucraina câștigă războiul, lucrurile se schimbă”, a mai declarat Pârvulescu pentru Digi24.ro.

Cristi Hrițuc: Nu pot să cred că marile puteri nu vor face presiuni împotriva alianței PSD-AUR

Alți doi analiști politici consultați de Digi24.ro, vorbim aici de Cristi Hrițuc și Andrei Țăranu, dau ca imposibilă o alianță post-electorală PSD-AUR. “Nu cred într-o variantă AUR-PSD, într-o alianță de acest gen. Fără să fiu conspiraționist, nu pot să cred că marile puteri nu vor face presiuni, atât prin familiile partidelor europene, cât și prin terțe forțe, ca PSD să nu se alieze cu un partid condus de un om care este cel puțin ”suspect” atunci când vine vorba de relația cu Rusia. Cu alte cuvinte, chiar dacă există o tabăra în interiorul PSD care și-ar dori asta, nu se va putea face. Mi-e greu să cred că Ciolacu va fi un fel de Nehammer al Austriei și care să reziste în fața presiunii unor lideri ai marilor puteri”, declară analistul Cristi Hrițuc pentru Digi24.ro. Și el este convins că România va traversa o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic, cu măsuri de austeritate, ceea ce va duce la creșterea stării de nemulțumire a multor categorii de persoane. “AUR va exploata tot acest fond negativ. Este singurul partid care nu a fost la guvernare și pleacă cu avantajul că poate spune orice, că nu este afectat de trecut. Sunt oameni profesioniști în echipa de strategie a AUR, au oameni pricepuți la departamentul de imagine și au contextul favorabil. Frustrarea electoratului e foarte mare și e de ajuns să țipi în piața publică că ”nimic nu e bine”. Nu e nevoie să vii cu soluții, e de ajuns să țipi cât mai tare. AUR poate obține primul loc la europarlamentare, mai ales dacă ratăm și Schengenul. PSD nu are cum să nu scadă în preferințele electoratului. Orice partid aflat la guvernare într-o perioadă ca aceasta pierde electorat, nu câștigă. Și din punct de vedere strategic, PSD nu are de ce să se alieze cu un partid care are un scor aproape cât el, decât să facă o alianță cu un PNL care va fi mult mai jos. Mai aproape de realitate este ipoteza în care PSD va continua cu PNL. E posibil să fie nevoie de un al treilea partid în noua Coaliție de guvernare”, crede Hrițuc.

În opinia sa, din viitorul Parlament vor face parte doar patru partide. “Văd un Parlament compus din patru partide: PSD, AUR, PNL și USR sau formula sub care va candida USR, dacă vor face alianța electorală cu PMP și cu FD. Alte partide mici nu vor face pragul. PSD și AUR se vor bate pentru locul unu, iar USR și PNL pentru locul trei”, afirmă Cristi Hrițuc pentru Digi24.ro.

Andrei Țăranu: Acest val trumpist e spaima mea, recunosc, e mult mai grav decât AUR în sine

Profesorul Andrei Țăranu, prodecan al Facultății de Științe Politice, este de părere că nu există nicio șansă ca PSD să se alieze cu AUR vederea formrii unei alianțe de guvernare după alegerile de anul viitor. El dă mult mai probabilă varianta continuării alianței PSD-PNL. “Sunt mai muți care mizează pe o creștere masivă AUR, în special la PNL, în speranța că în felul ăsta vor determina un fel de spaimă socială. Ei gândesc în oglinda anului 2000, când PRM și Vadim au ajuns în turul 2 și lumea s-a speriat. E puțin probabil, e greu de crezut. PSD nu se va duce niciodată cu AUR la guvernare pentru că ar începe o perioadă extrem de complicată pentru oricine ar fi liderul partidului. Ei își aduc aminte cât de greu i-a fost PDSR, în anii 92-96 să guverneze cu Vadim Tudor, Mohora și toți nebunii ăia. România a fost pusă la colț și pentru mineriade, dar și pentru faptul că în guvern erau toate partidele ultra-naționalist-extremiste. PSD și rădăcinile pesediste nu uită acest lucru. Așa că vor evita cât vor putea să facă alianță cu AUR”, comentează Andrei Țăranu pentru Digi24.ro. El spune însă că AUR va obține un scor mare la alegerile europarlamentare (25% plus/minus 3%), dar la alegerile locale și la cele parlamentare va primi mușt mai puține voturi. “Nu cred nici o secundă în varianta PSD-AUR. Dar aici mai e o variantă, care va depinde de foarte mulți factori. În România există un puternic curent trumpist. A existat și înainte, și în timpul președinției lui Trump și mai ales după. Ori, o parte din acest trumpism este în interiorul AUR, o altă parte e în interiorul PNL și, poate, prin margini, și în PSD. E și în USR. Acest val trumpist e spaima mea, recunosc, e mult mai grav decât AUR în sine. Dacă Donald Trump câștigă în SUA, valul suveranist devine puternic în Europa, cum se și prevede de altfel. Toate aceste ape din pânzele freatice ale diverselor partide, inclusiv din AUR, ar putea să devină un pol politic în care AUR să fie ori o umbrelă, ori să nu mai fie, pur și simplu, să nu mai existe și să se transforme într-un partid suveranist. Asta da, asta poate să devină un pericol foarte grav”, ne-a declarat profesorul Andrei Țăranu.

Oficial, PSD este la guvernare împreună cu PNL, iar AUR este în opoziție. În urmă cu 3 ani a avut loc singura întâlnire de taină de care se știe între liderii PSD și cei ai AUR. Marcel Ciolacu și George Simion au fost surprinși în fotografii de gândul.ro părăsind la o distanță foarte scurtă de timp sediul firmei de sondaje IRES, care aparține lui Vasile Dâncu, și el unul dintre liderii PSD. “Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliție cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poți face o coaliție de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student”, declara Vasile Dâncu, la vremea respectivă, pentru Digi24.ro.