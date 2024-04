Cătălin Drulă a comentat la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu situația candidaților pentru primăria Capitalei, după clasamentul în care s-au poziționat aceștia într-un sondaj AtlasIntel, realizat în exclusivitate pentru Digi24. Președintele USR a spus despre Cristian Popescu Piedone că e un personaj exotic care pune o scenetă pentru voturi, iar despre Cătălin Cîrstoiu că vrea să își intre în rol. Drulă a explicat și faptul că cine se clasează în fruntea clasamentului prezentat în sondaj este și candidatul bun pentru București.

Cătălin Drulă, președinte USR: Candidatul bun pentru București este pe primul loc. Candidatul bun pentru București este Nicușor Dan, care a început un program în acești patru ani de mandat, n-au fost chiar 4 ani, 3 ani și jumătate, de a pus acest oraș pe baze corecte. Împreună cu majoritatea și cu colegi de la USR am închis companii municipale înființate de gabriela Firea, care pierdeau banii românilor. Am intrat în asanarea problemelor ample ale Bucureștiului, în subsolul orașului, investiții în transportul în comun, de la benzi unice, la 300 de autobuze și troleibuze noi. Cred că este rezultatul natural al muncii, iar când ne uităm la contracandidați vedem un personaj exotic cu o lungă istorie, nu vreau să-l caracterizez eu pe domnul Cristian Popescu Piedone.

Cătălin Drulă a comentat plasarea candidatului Cristian Popescu Piedone pe locul doi în preferințele românilor pentru PMB, din sondajul AtlasIntel realizat pentru Digi24.

„Eu nu vreau să comentez așa de mult sondaje, votul oamenilor contează. O cercetare sociologică cred că are întotdeauna limitele ei.

Probabil că acest stil al domnului Piedone, știți că merge cu o stație, așa, și se răstește la niște angajați și le reproșează prostiile pe care tot ei le-au făcut. La un moment dat ar fi comic să tot repete aceeași scenetă, poate să înșele, pentru că oamenii au întradevăr o sete să vadă că se fac lucruri și aicea e o chestiune în care nu poți să decelezi ușor. Și un om pasionat de treabă, și un primar pasionat de treabă va fi atent la detalii și unul care doar pune o scenetă pentru voturi”, a spus președintele USR.

În privința lui Cătălin Cîrstoiu, Drulă a spus că a avut un început de campanie dezastruos.

„Cătălin Cîrstoiu, o candidatură care a început într-un mod absolut dezastruos, dar într-un fel asta este valoarea lansării unor candidați, că vorbeam de prezidențiale, că îi vedem cu adevărat cine sunt. Am descoperit un personaj cu o avere pe care nu o justifică în mod public, foarte agresiv la adresa presei când îi pune niște întrebări legitime despre sursa acestei averi, despre anumite investigații de integritate, despre cum poate duce trei slujbe care sunt incompatibile, în același timp manager de mare spital din România și mai are încă vreo două calități, care ar consuma unui om mai mult decât o zi întreagă, și mai mult de atât, un personaj care încearcă să se portretizeze în cineva potrivit pentru primărie încercând în fiecare zi să intre în rol. Păi eu cred că trebuie să te pregătești dacă îți pasă de administrația publică niște ani înainte nu să primești două telefoane de la Ciolacu și de la Ciucă și să zici văd eu cu ce s-o mânca și primăria asta. În niște zile are declarații despre metrou, în alte zile despre altceva, nu există nicio viziune, iar aroganța aceasta inclusiv către colegii dvs din presă, s-a adresat unor colegi de-ai dvs. cu „eu i-am tratat pe niște colegi de-ai dvs.” iar pentru mine asta e o chestie care strânge stomacul. Dacă i-a tratat, ăla e rolul medicului. Să reproșezi asta și să scoți ochii unor oameni pentru că își fac meseria de jurnaliști, e reprobabil. Nu este un om care să fie potrivit pentru București”, a spus Cătălin Drulă la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu.

