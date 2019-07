Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că va negocia cu Ursula von der Leyen, propusă pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, dosare importante pentru România. „Trebuie să mă asigur că va deveni un președinte al Comisiei Europene bun pentru România”, a spus el la Digi24.

„Așteptăm pentru România ABC legat de buget, așteptăm asta legat de zona Schengen, așteptăm să nu existe nicio separare dintre statele din zona euro și statele din afara zonei euro pe viitorii pași de integrare economică și monetară. Categoric, și noi vom spune viitorului președinte al Comisiei Europene, politicos, dar clar și ferm, ce așteptăm de la domnia sa pentru a-i da votul. Vom face o analiză serioasă, pozitivă, văzând jumătatea plină a paharului, dar exigentă, a dorinței sale de a deveni președinte al Comisiei Europene. M-ați auzit apărând această candidatură, dar pentru a-i putea da votul, ca europarlamentar român, trebuie să mă asigur că va deveni un președinte al Comisiei Europene bun pentru România”, a spus Siegfried Mureșan.

„Întrebat dacă a discutat despre acest lucru și cu reprezentanți ai guvernului de la București și cu europarlamentari social-democrați, Siegfried Mureșan a răspuns: „Cu europarlamentarii PSD nu am ce dialog să am pe justiție, pe stat de drept, pe valori europene. Ei au mers 5 ani de zile în Parlamentul European încercând să convingă Europa că Liviu Dragnea este un om cinstit, or domnia sa era deja infractor condamnat la acel moment. Mi-e teamă că nu se vor schimba”.

„Sunt dosare pe care se poate colabora cu europarlamentari de la alte partide, dar sunt dosare cum ar fi apărarea justiției, a statului de drept, unde cu europarlamentarii de la PSD categoric nu putem colabora, avem puncte de vedere diferite”, a adăugat el.