Florin Cîțu spune că nu se teme de conturarea unei a treia tabere în PNL, critice și la adresa lui, și la adresa lui Ludovic Orban, care ar fi condusă de Ilie Bolojan, liderul PNL Bihor, și de Dan Motreanu, liderul PNL Giurgiu.

Întrebat, luni, la Constanța, dacă se teme de o a treia tabără în PNL, Florin Cîțu a spus: „Niciodată!”.

Într-un interviu publicat duminică de bihon.ro, Ilie Bolojan, președintele liberal al Consiliului Județean Bihor, a avut unele comentarii critice la adresa activității de premier a lui Florin Cîțu, reproșându-i că nu a dat drumul la investiții atât de bine.

„Nu cred... Nu ar trebui să spună așa ceva, pentru că ar fi o eroare din partea domnului Bolojan să spună așa ceva, pentru că investițiile sunt la cel mai mare nivel din ultimii 13 ani, din ce mă uit eu acum și pe execuția bugetară, care o să apară mâine. Am văzut comentariul domnului Bolojan. Pe de o parte, sunt locuri unde are dreptate, dar în unele nu are dreptate. De exemplu, la reforme: reformele sunt făcute deja și dezvoltate în execuția bugetară, cred că avem cheltuielile cu personalul ca procent (din PIB) mai mici. Este prima dată după foarte mulți ani. Dacă asta nu e reformă, nu știu ce mai e reformă. Am început deja pentru companii să avem anumite reforme. În ceea ce privește împrumuturile, că am văzut un comentariu și pe împrumuturi, iarăși nu sunt de acord cu domnia sa, pentru că anul acesta este primul an, și nu știu de ce face acest comentariu, dar este primul an în care ne împrumutăm doar pentru investiții, deci respectăm regula de aur a fiscalității, iar creșterea economică din primul trimestru este bazată doar pe investiții. Deci, atunci am putea să punem acest comentariu doar într-un context politic, nu într-un context economic. Economic nu este niciun fel de justificare pentru aceste comentarii”, a spus Florin Cîțu.

