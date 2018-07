Ce spune Ludovic Orban despre o eventuală ruptură a PNL, după revenirea lui Blaga

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Ardud, că nu se pune „sub nicio formă” problema ruperii partidului după de Vasile Blaga a redevenit membru activ.

Întrebat dacă există posibilitatea unei rupturi în interiorul PNL, Ludovic Oban a precizat: „Sub nicio formă”.

„Vasile Blaga, după o lungă perioadă de timp în care a făcut un pas înapoi în urma dosarului care i-a fost făcut, a fost achitat de instanţa de fond şi a redevenit membru activ al PNL. (...) Mesajul dat de dl Balga a fost un mesaj de mobilizare, de unitate, şi a exprimat obiectivul clar al partidului de câştigare al alegerilor, alegeri prezidenţiale şi celelalte categorii de alegeri care vor urma. PNL este un partid unit, partid în care, evident, există o democraţie, există libertatea de exprimare, există diversitate de opinii, dar acţiunea politică a partidului este coerentă şi este determinată de statut şi de deciziile organismelor statutare”, a declarat Orban.

El a mai afirmat că asemenea oricărui lider al partidului care are proiecte, Blaga este binevenit să se alăture forţelor PNL.

„Este membru al Biroului Politic Naţional, este în conducere. Orice fel de lider al partidului care are calităţi, care are experienţă politică, care are proiecte, care are ceva de spus în viaţa publică este binevenit să se alăture forţelor partidului naţional liberal de câştigare a alegerilor”, a mai spus Orban.

Preşedintele PNL s-a aflat duminică la festivalul medieval MedievArtFest din oraşul Ardud.

Sursa: Agerpres

