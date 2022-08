Primarul Sectorului 6 din București a declarat la Digi24 că, potrivit noului regulament, Poliția Locală nu poate da amenzi, dacă persoana care a parcat ilegal nu este la mașină. Astfel, spune Ciprian Ciucu, pe lângă Poliția Locală, este nevoie de intervenția Brigăzii Rutiere și a Poliției Naționale. Liberalul a dezvăluit că de șase luni insistă pe lângă colegul său de partid, ministrul de interne Lucian Bode, să-l ajute să schimbe legea, dar până acum nu a avut succes.

„Nu știu cum s-a întâmplat - și aici am o frustrare personală extrem, extrem de mare - Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o hotărâre pe care mi-e imposibil să o înțeleg, în care Poliția Locală nu poate da amenzi pentru circulație decât dacă îl găsește pe om la mașină. Este o hotărâre stupidă. I-am cerut ministrului de interne, domnului Bode, colegul meu, să ajute să schimbe legea, astfel încât să poată și primarii - și Poliția Locală - să dea astfel de amenzi pe circulație, să punem ordine. Nu s-a întâmplat acest lucru. Îmi pare că nu s-a întâmplat”, a declarat la Digi24 Ciprian Ciucu, edilul liberal al Sectorului 6.

Întrebat când i-a spus asta ministrului Lucian Bode, Ciprian Ciucu a răspuns: „Ehe, de mai multe ori, îi tot spun, de fiecare dată când îl văd, aproape. (...) De șase (luni îi spun - n.r.) să ne ajute să se schimbe legea, ca și noi să intervenim”.

Edilul susține că „este mai multă voință la nivel de primari de sectoare, indiferent de partid politic, să-și facă ordine în urbe și mult mai puțină voință la nivel de Poliția Română, din păcate”.

La observația că astfel de măsuri ar fi nepopulare și de aici ezitarea guvernanților, Ciprian Ciucu a punctat: „Măcar să ne lase pe noi, cei care vrem să ne asumăm lucrurile care trebuie și măsurile impopulare. N-am niciun fel de problemă cu asta”.

Poliția Națională poate să dea oricând oricui amendă, a explicat Ciprian Ciucu. „Și am vorbit cu domnul Bode să ne ajute, și cu domnul Berechet (șeful Poliției Capitalei - n.r.), ca acum, Poliția Locală să fie însoțită inclusiv de Brigada Rutieră și de Poliția Națională ca să poată da amendă, chiar că nu-l găsește (pe șofer) la mașină, să ne ajute în această această perioadă. Și sper să ne ajute măcar așa”, a menționat primarul Sectorului 6.

În acest moment, amenzi poate da Poliția Locală - dar doar dacă îl găsește pe om la mașină -, Poliția Națională, dacă ajută Poliția Locală, și Brigada Rutieră, adică este nevoie de trei polițiști ca să fim siguri că omul care parchează ilegal primește amenda, a confirmat Ciprian Ciucu.

Poliția Locală nu poate confisca nici marfa din comerțul ilegal

În acest context, primarul Sectorului 6 a mai semnalat o situație care i se pare aberantă și care, spune el, face ca orașul să arate acum ca în anii '90: Poliția Locală nu mai poate confisca marfa ilegală vândută la colț de stradă.

„Mai e o lege despre care tot zic, la intervale regulate de timp: legea care ne permitea să confiscăm marfa din comerțul ilegal. Vând ouă, brânză, produse perisabile, fructe la colț de stradă, la gura de metrou. Înainte, puteam să confiscăm marfa. Acuma, comerțul ilegal a luat o amploare incredibil de mare și nu mai putem confisca marfa - singura măsură care îi oprea să recapitalizeze. Din acest motiv iar arată orașul ca-n anii 90! Acum am înțeles că se lucrează la lege, ca să dea voie Poliției Naționale să confiște marfa. Dar de ce nu dă voie și Poliției Locale să confiște marfa? N-o să văd eu polițist de la Poliția Națională care să stea prin sectoare să confiște marfa, hai să fim serioși! Dar, na, bat și eu la uși pe care la un moment dat sper să le deschid”, a încheiat Ciprian Ciucu.

