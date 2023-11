Ciolacu: ANAF a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta impusă

Premierul Marcel Ciolacu anunță că ANAF a colectat venituri de 40 de miliarde de lei în luna octombrie, ceea ce reprezintă un record. ANAF a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta impusă a adăugat premierul la începutul ședinței de Guvern.

„Vestea bună cu care începem este că ANAF a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta impusă. În octombrie colectarea veniturilor a ajuns la un nivel record de 40 de miliarde de lei. Sunt convins că, păstrând același ritm până la finele anului și ținând sub control cheltuielile neesențiale, vom respecta ținta de deficit agreată cu Comisia Europeană”, a spus el.

„Un argument în plus sunt acțiunile mult mai susținute contra evaziunii fiscale, pe care le-am văzut cu toții în ultimele zile. În sfârșit, instituțiile statului încep să arate determinare împotriva celor care fraudează banii românilor. Iar a elimina evazioniștii care fură zeci de miliarde an de an este cheia pentru a obține fondurile necesare și pentru creșterile de pensii, și pentru educație, și pentru sănătate”, a adăugat Ciolacu.

El a adăugat că nu vrea taxe noi, ci ca taxele actuale să fie plătite „și cei care nu plăteau până acum, cei care fraudau statul și care fură din sănătatea, educația și pensiile românilor”, a explicat Ciolacu.

„Totodată, astăzi venim și dovedim concret cum, ținând sub control cheltuielile statului prin ordonanța cu măsuri fiscal-bugetare, ne asigurăm că proiectele de investiții publice importante pot continua. Aprobăm prin memorandum derogările necesare pentru ca autoritățile centrale și, mai ales, locale să poată face plăți în special pentru Programul național de construcții de interes public derulat de Compania Națională de Investiții și Programul național Anghel Saligny. Le-am promis asta primarilor, este firesc să nu periclităm munca lor din întregul an. Deci ne ținem de cuvânt! Le asigurăm fonduri pentru plata facturilor restante și garanția ca pot deconta plăți în continuare”, a mai spus Ciolacu la începutul ședinței de Guvern.

„O altă prioritate sunt fondurile europene din exercițiul 2014-2020, care se încheie, practic, la finalul acestui an. Aprobăm, astăzi, o ordonanță de urgență cu proceduri care permit închiderea la termen a programelor aferente acestui cadru financiar. Măsurile adoptate astăzi ne vor ajuta să ducem rata de absorbție peste 90%”, a mai spus Ciolacu.

Editor : M.B.