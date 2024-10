Ciolacu, despre demisia Laurei Vicol: „Mi se pare corect gestul făcut de către dânsa”

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, întrebat despre demisia deputatei Laura Vicol din PSD, că este un gest corect al acesteia, menţionând că afacerea Nordis nu are nicio legătură cu Partidul Social Democrat.

„Nu am avut nicio discuţie cu doamna Vicol şi mi se pare corect gestul făcut de către dânsa”, a afirmat Ciolacu, întrebat în legătură cu demisia din PSD a deputatului Laura Vicol, în urma scandalului imobiliar dezvăluit de o anchetă jurnalistică a Recorder, în care este implicată firma Nordis a soţului acesteia.

Chestionat despre afacerea Nordis, Marcel Ciolacu a spus că poate fi întrebată Laura Vicol.

„Puteţi să o întrebaţi pe doamna Vicol. Nu am treabă. Nu vă supăraţi. Eu înţeleg ce încercaţi. Eu vă spun un singur lucru: nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD. Nu ştiu dacă e ceva în justiţie. Am văzut şi eu reportajul de la Recorder, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. De aceea, împreună cu domnul Simonis, am modificat legislaţia ca să nu se mai întâmple acest lucru. Scurt şi la obiect”, a adăugat preşedintele PSD, potrivit Agerpres.

Deputata Laura Vicol a demisionat în această săptămână şi din funcţia de preşedinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.

Mai mulţi parlamentari PSD au depus, miercuri, la Parlament, un proiect de modificare a legii privind calitatea în construcţii, care prevede că dezvoltatorul imobiliar poate solicita un avans de maximum 10% din preţul total al imobilului supus tranzacţiei la încheierea promisiunii de vânzare.

Tot miercuri, deputatul liberal Florin Roman a afirmat că Partidul Naţional Liberal cere Partidului Social Democrat şi liderului PSD, Marcel Ciolacu, să voteze proiectul PNL, depus încă din 2019, pe aceeaşi temă.

