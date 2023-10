Ciolacu, discuţii la Bruxelles cu comisarii europeni pentru Economie și Transporturi, Paolo Gentiloni şi Adina Vălean

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu comisarul european pentru Afaceri Economice şi Financiare, Paolo Gentiloni, şi cu Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi. Oficialii au discutat despre reformele şi investiţiile majore cu bani europeni, despre măsurile bugetare adoptate recent de guvernul român şi despre perspectivele economice ale României, potrivit lui Marcel Ciolacu.

„Doamna Vălean a reconfirmat reuşita fără precedent a României în materie de absorbţie de fonduri europene în acest an, asigurându-ne totodată că va căuta, alături de ministrul Grindeanu, soluţii pentru suplimentarea fondurilor necesare marilor proiecte de infrastructură ale ţării noastre”, a scris Marcel Ciolacu într-un mesaj pe Facebook.

El a mai precizat că a căzut de acord cu Paolo Gentiloni că „este esenţial ca România să continue traiectoria corectă în privinţa ţinerii sub control a deficitului bugetar”.

„Am apreciat atât semnalul pozitiv transmis de domnul Gentiloni cu privire la forma revizuită a PNRR depusă de România, cât şi progresele recunoscute de Comisie în privinţa noii legi a pensiilor. Mai mult, am discutat în detaliu viziunea economică a Guvernului României şi am reafirmat dorinţa noastră fermă de a proteja veniturile românilor în acest context global şi regional dificil. Este clar că România are în Comisia Europeană un partener cu care poate să construiască credibil, folosind toţi banii europeni disponibili”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Editor : B.P.