Ciolacu, după ce Cîțu a spus că 1% dintre români au salarii de peste 3.000 de euro: Pe restul de 99% Cîțu nu îi vede

Marcel Ciolacu a reacționat după ce Florin Cîțu a afirmat, marți, că România nu mai este o țară a celor cu salarii mici și că sunt tot mai multe venituri mari, nete, în euro. „Ieri am văzut cifre interesante, cum mai mult de 1% dintre angajații din România au un salariu mai mare de 3.000 euro net și cum crește ponderea celor care au peste 1.000 de euro net” a spus Cîțu. „România reală este reprezentată de restul de 99% de români pe care Cîțu nu îi vede!”, a comentat Ciolacu. Președintele PSD a mai spus despre premier că „trăiește într-o lume paralelă”.

„E evident că Cîțu trăiește într-o lume paralelă față de restul românilor, dar a spus un mare adevăr: guvernează pentru 1% dintre români. Cred că îl contrazice și pe Isărescu, avem cea mai mare inflație, peste 5 la sută, la curent au crescut prețurile, benzina e 6 lei, 32 la sută dintre români trăiesc la limita sărăciei, 90 la sută dintre angajați au sub 1000 de euro. 2 milioane de pensionari au pensie sub 1000 de RON. 1,6 milioane dintre români au salariu minim, o treime dintre angajați din zona privată trăiesc cu salariul minim, un salariu de protecție socială, iar alocațiile nu au fost dublate. Asta este România reală, nu România domnului Cîțu, care nu știe cât costă o pâine. INS e în subordinea lui Cîțu”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

Ciolacu: „S-a scumpit pâinea cu 18 la sută. Domnul Cîțu nu știe! Dansul nu consumă pâine”

Rugat să comenteze declarația premierului care a spus că nu știe cât costă o franzelă pentru că nu mănâncă pâine, președintele PSD a spus: „S-a scumpit cu 18 la sută! Domnul Cîțu nu știe! Dânsul nu consumă pâine. E clar, trăiește într-o lume paralelă, urgența Guvernului este să-și ocupe funcțiile din partide. Noi asistăm la un an de guvernare ratat din incompetență, din lipsă de profesionalism clar în plină pandemie. O să vedeți ce o să pățim cu valul patru din lipsa vaccinării. E o luptă acerbă pentru șefia USR sau PNL. E un an ratat, cu un deficit bugetar de 10 la sută. Ne vom închide anul ăsta tot cu 10 la sută. Să vedem cu cât se închide euro, cred că va depăși 5 lei. Urmează cea mai mare inflație pe care a avut-o România în ultimii 30 de ani. Atunci vom cunoaște realitatea. Comisia ne va cere să ne reîncadrăm într-un deficit normal, gradual, până în 2024, să revenim la 3 la sută. Eu nu înțeleg de ce prim-ministrul evită să informeze populația de ceea ce va urma. Premierul a primit o scrisoare de la Comisie în care i se spune cum trebuie să se încadreze România în următorii ani. Am ajuns la un grad de îndatorare pe care nu-l mai putem suporta. Veniturile sunt înghețate. Legile ne țin să nu mai mărim absolut nimic. Recalcularea pensiilor e o minciună, e o îngrădire a legii, nu mai poți mări niciun venit în sistemul bugetar. Mediul privat va merge pe aceeasi linie”.

Marcel Ciolacu, pe Facebook: În #RomâniaReală, cea pe care premierul Cîțu nu o vede din cauza propriilor fantasme, datele oficiale arată că:

31,2 % români trăiesc la limita sărăciei.

90% dintre angajați câștigă sub 1.000 de euro/ pe lună.

2 milioane pensionari trăiesc cu pensii sub 1.000 de lei/pe lună...

940.000 de români trăiesc cu pensia socială minim garantată de 800 de lei/pe lună.

1,6 milioane de români au salariul minim pe economie.

3,6 milioane de copii au alocație care nu a fost dublată, conform Legii, dintre care 1,38 milioane de copii trăiesc în sărăcie!

România reală este reprezentată de restul de 99% de români pe care Cîțu nu îi vede!

Tocmai pentru acești 99% dintre români, #PSD va veni în Parlament cu un pachet de #măsuri pentru compensarea efectelor negative ale inflației, creșterea reală a veniturilor populației și dezvoltarea mediului economic românesc!”.

