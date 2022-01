Ciolacu: Evaluarea miniştrilor o face premierul. Ieșirea lui Tudose împotriva ministrului Energiei nu a fost una pentru normalitate

Intervenţia fostului premier Mihai Tudose prin care a cerut demisia ministrului Energiei „nu a fost una pentru normalitate”, a declarat, joi, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Am văzut comentariul. Evaluarea miniştilor, dacă dorim să trăim într-o ţară normală, o face prim-ministrul. Prim-ministrul, după ce are o evaluare asupra unui ministru, dacă doreşte sau nu să-l schimbe, vine cu acea evaluare în cadrul coaliţiei şi se iau deciziile, (...) dacă se vine cu un eventual înlocuitor. Am văzut ieşirea colegului şi prietenului meu Mihai Tudose şi cred că am fost şi eu surprins, pentru că Mihai Tudose a fost şi el prim-ministru şi cred că şi-ar fi dorit o normalitate”, a afirmat Ciolacu, la Parlament, înaintea unei şedinţe a liderilor coaliţiei de guvernare.

Pe de altă parte, a adăugat el, trebuie ţinut cont de expertiza pe care o are Mihai Tudose în domeniul economic şi energetic, iar dacă premierul ar avea o discuţie cu acesta "s-ar clarifica multe lucruri".

„Dar, repet, ieşirea lui Mihai Tudose nu a fost una pentru o normalitate”, a transmis liderul PSD, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă în opinia sa ar trebui făcută totuşi o evaluare a ministrului Energiei, Virgil Popescu, Marcel Ciolacu a răspuns: „Evaluările miniştrilor le face prim-ministrul într-o Românie normală şi europeană”.

Mihai Tudose i-a solicitat, zilele trecute, demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu, invocând declaraţiile contradictorii făcute de acesta în scandalul facturilor uriaşe la energie primite de mulţi români.

„Sunt un pic decepţionat de aceste prestări succesive contondente (...) şi eu sunt convins că domnul ministru face tot ce poate. Din păcate, cam atâta poate. Şi, cu declaraţiile de azi, cred că e suficient. Cred că ar fi cazul să încercăm şi cu altcineva. Ar trebui să recunoască singur chestia asta. Nu se poate - îndeamnă cetăţenii la neplată. Azi, din nou, spune un lucru pe care nu îl înţeleg: cetăţenii să reclame. Nu! Până să ajungă cetăţenii să reclame, el trebuia de ieri, când a constatat că sunt nişte facturi emise împotriva legii, să ia nişte măsuri, nu să facă el reclamaţii la ANPC. Trebuia să anunţe că, în urma sesizărilor primite până acum, următoarele societăţi nu mai au licenţă”, a spus Mihai Tudose, la Antena 3.

