Ciolacu îl apără pe Viktor Orban după discursul de la Băile Tușnad: „Voiaţi să-i interzic să vină pe teritoriul României?

Premierul României ii ia apărarea omologului maghiar după discursul acestuia de la Băile Tușnad. Marcel Ciolacu susține că este „treaba acestuia” ce declarații face și că nu „e treaba mea”.

Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu a subliniat că Ungaria este al treilea partener al României din Uniunea Europeană.

„Treaba dânsului. A spus ceva de România? Voiaţi să-i interzic să vină pe teritoriul României? Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi de la Bruxelles şi de la Budapesta. Nu e treaba mea. Eu am vorbit lucruri concrete în ceea ce priveşte relaţia economică şi am văzut că s-a raportat la relaţii economice. Iertaţi-mă, este al treilea partener al României din interiorul Uniunii Europene Ungaria. Ăsta este adevărul. Da, am vorbit şi domnul Grindeanu să promoveze în Guvern, o să se promoveze şi în Guvernul Ungariei, să pornim SF-ul de tren rapid între Budapesta şi Bucureşti şi o să ne ţinem de cuvânt", a afirmat Ciolacu, întrebat despre discursul lui Viktor Orban de la Şcoala de vară de la Băile Tuşnad, potrivit Agerpres.

Ce a declarat Viktor Orban la Tușnad

Premierul ungar a făcut mai multe declarații controversate în timpul discursului său de la Şcoala de vară de la Băile Tuşnad.

Viktor Orban a declarat că Rusia este descrisă ca țară neo-stalinistă, dar această imagine nu este adevărată. El mai spune că Rusia este un stat logic, calm și previzibil, în timp ce comportamentul Occidentului este irațional, potrivit MTI.

„Rusia este descrisă ca o țară rigidă neo-stalinistă, această imagine nu este adevărată. Rusia este prea mare (în termeni de suprafață) pentru populația sa și este, de asemenea, „sub conducere hiper-rațională”, o țară condusă, adică logică, calmă și previzibilă. În schimb, comportamentul Occidentului nu este rațional. După cum a spus prim-ministrul, „pe cer au apărut doi sori și a apărut o contradicție sub forma ascensiunii Chinei și a Asiei, care ar trebui gestionată, dar noi nu suntem capabili”, a afirmat Viktor Orban.

De asemenea, premierul maghiar a punctat că Ucraina nu va putea niciodată să-şi îndeplinească visul de a deveni membră a Uniunii Europene sau a NATO, relatează Reuters care a reţinut aceste idei din discursul pe care premierul Ungariei l-a susţinut la Băile Tuşnad.

Orban a declarat că Ucraina nu va deveni niciodată membră a UE sau a NATO, deoarece "noi, europenii, nu avem suficienţi bani pentru asta”, a mai spus premierul Ungariei.

Editor : Andreea Rubica