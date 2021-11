Ciolacu, întrebat despre o înțelegere cu Klaus Iohannis: „Doamne ferește! Nici măcar n-am stat de vorbă”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, după ședința în care liberalii l-au propus pe Nicolae Ciucă premier, că social democrații vor continua negocierile cu PNL, fără a spune dacă acceptă ca Nicolae Ciucă să fie primul care ocupă funcția de prim-ministru în sistemul de rotativă convenit de cele două partide.

„Eu am crezut că îl propun pe domnul Rafila. În acest moment PSD are o propunere de prim-ministru. Noi mergem la negocieri la ora 16 cu Partidul Național Liberal. În acest moment înțeleg că PNL are altă propunere pentru rotație”, a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă a avut o înțelegere cu președintele Klaus Iohannis încă de acum două luni pentru intrarea într-un Guvern condus de Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a răspuns: „Doamne ferește! Nici măcăr n-am stat de vorbă cu domnul Iohannis. Credeți că dacă aveam o înțelegere cu președintele Klaus Iohannis mai stăteam două luni de zile într-o criză politică?”

Liderii PNL au decis joi, în ședința Biroului Executiv Național, să îl propună pe Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-ministru. Ciucă va conduce negocierile cu PSD, care vor fi reluate la ora 16. În ședința BEX, Florin Cîțu a fost cel care l-a propus pe Nicolae Ciucă.

Guvernul Ciucă ar putea fi votat săptămâna viitoare, joi, 25 noiembrie, susțin surse politice. Zilele următoarele, președintele Klaus Iohannis va convoca partidele la consultări, la Palatul Cotroceni.

