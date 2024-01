Ciolacu: Prioritatea mea din aceste zile este să găsesc soluţii pentru a corecta inechităţile sociale

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că prioritatea sa din aceste zile este să găsească soluţii pentru corectarea inechităţilor sociale adunate în zece ani, context în care, miercuri, a mers la Spitalul Universitar Bucureşti şi la Ministerul Apărării Naţionale. Șeful guvernului a vrut mai întâi să discute cu oamenii din sistemul de apărare și cu cei de la baza sistemului sanitar, înainte de a se întâlni joi cu liderii Sanitas.



"Prioritatea mea din aceste zile este să găsesc soluţii pentru a corecta inechităţile sociale adunate într-un deceniu. De aceea, am decis să reduc la maximum timpul alocat festivităţilor oficiale şi să mi-l dedic întâlnirilor cu reprezentanţii tuturor categoriilor sociale care reclamă asemenea nedreptăţi. Ieri, am discutat cu sindicaliştii din domeniul ordinii publice, din poliţie şi sistemul penitenciar. Astăzi, cu oamenii din sistemul apărării naţionale. Iar, înainte de întâlnirea de mâine cu liderii Sanitas, am vrut să-i ascult pe cei de la baza sistemului sanitar - medici, asistente, infirmiere, brancardieri, personal TESA şi să aflu cum văd ei rezolvarea situaţiei din acest domeniu. Pentru asta am fost la Spitalul Universitar din Bucureşti", a scris Ciolacu pe Facebook.



El a menţionat că, în acelaşi timp, s-a asigurat că la Guvern se lucrează la finalizarea actelor agreate cu fermierii şi transportatorii.



"Indiferent cât de complicat va fi, sunt convins că vom găsi, împreună cu liderii responsabili din toate domeniile prioritare ale societăţii, rezolvări echilibrate la problemele cu care se confruntă. Cred că românii nu mai aşteaptă de la liderii lor tăieri de panglici şi hore, ci soluţii concrete şi oneste care să genereze echitate socială!", a mai scris Ciolacu.



Potrivit agendei, premierul Marcel Ciolacu va avea, joi, consultări cu reprezentanţii Federaţiei Sanitas.

