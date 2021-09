Cîțu spune că Guvernul are peste 50% șanse să supraviețuiască moțiunii de cenzură

Premierul Florin Cîțu spune că Guvernul pe care îl conduce are șanse mai mari de 50% să supraviețuiască moțiunii de cenzură care urmează să fie votată marți în Parlament. El adaugă că guvernarea PNL UDMR va rezista până în 2024.

Întrebat la TVR ce șanse are Guvernul, în procente, să supraviețuiască moțiunii de cenzură, Cîțu a răspuns: „Șanse foarte mari. Eu cred că sunt mai mari de 50%”.

„Mă bazez pe toate strategiile, și pe negocieri om cu om, pe mai multe lucruri”, a spus el, întrebat pe ce strategii se bazează pentru a obține sprijinul parlamentarilor.

„Haideți să ne uităm unde suntem astăzi. Tocmai am fost ales președinte al PNL, cu o majoritate zdrobitoare, când nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Am intrat în politică de curând, dar am demonstrat că atunci când nu faci compromisuri și muncești foarte mult, poți să ajungi unde am ajuns eu. Această guvernare liberală, alături de partenerii noștri de la UDMR, va supraviețui până în 2024, vă garantez acest lucru”, a mai spus Cîțu.

PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu”, care urmează să fie votată marți.

