Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a detaliat sâmbătă seară, în emisiunea „La cină cu Ionela Năstase și Adi Hădean” de la Digi24, ce relație are cu președintele Klaus Iohannis. Fostul premier spune că președintele Iohannis a luat decizii care au ținut România pe „calea democrației” fără să-i aducă neapărat „un plus politic” și că-l va respecta întotdeauna pentru acest lucru.

Realizator: Deseori, în dreptul numelui dumneavoastră s-a pus „un apropiat al președintelui Klaus Iohannis”. Ce înseamnă, domnule Ciucă, un apropiat al președintelui Klaus Iohannis? Beți și un pahar de vin românesc bun la ceas de seară sau rămâne doar cafeaua oficială de la Cotroceni?

Nicolae Ciucă: Un apropiat în sensul în care prin această sintagmă se înțelege relația instituțională între doi oameni care își servesc țara. Sunt foarte onorat de faptul că am făcut și fac parte din echipa președintelui Iohannis. L-am cunoscut în 2015, când am fost numit șef al Statului Major General. L-am respectat și îl voi respecta toată viața mea pentru modul în care a ținut calea democrației în România, pentru deciziile, și aici aș da exemplul din 2017, inclusiv pentru deciziile care nu i-au adus neapărat un plus politic, dar pentru țară a făcut ceea ce trebuie. Ca atare, indiferent în ce postură ne vom afla, sunt un om loial, voi rămâne loial cauzei și echipei.

Realizator: Altfel spus, vă sună de ziua dumneavoastră? Îl sunați de ziua dumnealui?

Nicolae Ciucă: Da.

Realizator: Că eu asta înțeleg prin prietenie. Eu îmi sun toți prietenii de zilele lor de naștere, de Crăciun...

Nicolae Ciucă: Da. Răspunsul este da.

