Ciucă, după noua ofertă a Guvernului pentru profesori: Sper că vor da dovadă de înțelegere. Adoptăm mâine Ordonanța de Urgență

Premierul Nicolae Ciucă a prezentat, miercuri, în debutul ședinței de guvern, oferta pentru profesorii aflați în grevă. Prim-ministrul spune că la ora 19 va avea o nouă întâlnire cu liderii de sindicat la care va afla dacă profesorii sunt de acord cu propunerea Executivului. Aceasta cuprinde o majorare cu 1.000 de lei brut de la 1 iunie și creșterea etapizată a salariilor începând de anul viitor.

„După întâlnirea de la Cotroceni am avut o întâlnire cu liderii de sindicat. Le mulțumesc pentru modul în care am putut să convenim împreună o propunere de finalizare a conflictului de muncă din educație, și am convenit să adoptăm mâine o Ordonanță de Urgență prin care să asigurăm mărirea salariilor cu 1.000 de lei brut, iar pentru personalul nedidactic cu 400 de lei brut pe lună. Am convenit că în acest document vom asigura încadrarea salariului personalului didactic debutant la nivelul salariului mediu pe economie. Majorarea cu 1.000 de lei este un avans, iar începând din ianuarie 2024 această creștere să se realizeze etapizat în maxim trei ani de zile, cu o creștere anul viitor de 40% din suma rămăsă ca diferență din grila actuală și grila viitoare”, a declarat prim-ministrul.

Nicolae Ciucă spune la ora 19 va avea o nouă întâlnire cu liderii de sindicat.

„Liderii de sindicat vor merge să discute cu cadrele didactice și îmi exprim convingerea că vor da dovadă de înțelegere și vor conveni că măsurile discutate astăzi sunt cele care pot să readucă profesorii la catedră și elevii în bănci, iar în seara aceasta la ora 19 vom avea o nouă întâlnire. Cert este că mâine vom avea o ședință de guvern excepțională în care vom aproba această ordonanță de urgență”, a mai spus premierul.

Liderii principalelor federații sindicale din învățământ au declarat, după negocierile de la Palatul Victoria, că vor transmite profesorilor oferta guvernului, urmând ca aceștia să decidă dacă o acceptă sau nu.

