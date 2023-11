Nicolae Ciucă a vorbit joi, în exclusivitate la „Jurnalul de Seară” de la Digi24, despre mediul de afaceri din România. Președintele liberalilor a spus că PNL s-a „angajat ca indiferent ce se întâmplă”, să nu crească taxele anul viitor. „Noi trebuie să sprijinim mediul de afaceri să multiplice toate aceste venituri la buget, să colectăm mai mult, să avem de unde să dăm”, a spus Nicolae Ciucă. Liderul PNL a vorbit și despre liniile roșii pe care le-a trasat partidul său în discuțiile cu PSD, cu privire la câteva chestiuni economice.

Nicolae Ciucă: PNL s-a angajat ca indiferent ce se întâmplă, să nu creștem taxele anul viitor. Este un angajament.

Am avut o discuție foarte serioasă și cu premierul Ciolacu, exprimând că anul viitor, niciunul dintre partide, indiferent de ce linie politică este, nu poate să-și permită să se întoarcă, să vorbească cu mediul de afaceri, după ce acum două luni s-au luat niște măsuri, unele dintre ele nici nu au intrat în aplicare, urmează ca de la 1 ianuarie să producă efecte, și să ne trezim undeva în mijlocul anului că venim cu alte măsuri fiscale.

Nu! Trebuie să ne chibzuim bugetul foarte bine de acum, și să creăm o rezervă prin reducerea cheltuielilor bugetare, astfel încât să lăsăm mediul de afaceri să producă.

Mediul de afaceri este cel care astăzi alimentează bugetul de stat. Trebuie să spunem oamenilor realitatea. Mediul de afaceri este cel care asigură locuri de muncă pentru 4 milioane de români, mediul de afaceri contribuie la asigurarea veniturilor în bugetul de stat pentru pensii.

Noi trebuie să sprijinim mediul de afaceri să multiplice toate aceste venituri, să colectăm mai mult, să avem de unde să dăm.

Noi am trecut ca linie roșie câteva chestiuni – menținerea aceleiași valori a impozitului pe profit, pe venit - au rămas 16%, respectiv 10%, impozitul pe dividende - 8%, TVA-ul cu cele două cote diferențiate, care sunt în sprijinul populației, iar atunci când a venit vorba despre impozitul progresiv, de fiecare dată am argumentat că în momentul de față nu discutăm despre o cotă unică de impozitare, pentru că, iată, avem cote diferite de impozitare, ca atare cota unică de impozitare încă mai are spațiu de lucru, nu și-a epuizat resursa.

Noi nu suntem pregătiți pentru o impozitare progresivă, pentru că în momentul de față nu există suportul tehnic pentru a putea să cumulăm toate veniturile la companii și la persoane fizice.

Când discutăm de uniformizarea cotei unice trebuie să avem grijă ca această impozitare să se echilibreze cumva cu ceea ce înseamnă taxele pe muncă. Astăzi, taxele pe muncă în România sunt evaluate ca fiind la una dintre cele mai mari cote în Uniunea Europeană.

Este absolut necesar ca atunci gândim să uniformizăm cota de impozitare - să venim cu o cotă unică de exemplu -, trebuie să vedem în ce fel reducem taxarea pe muncă, astfel încât oamenii să nu aibă de pierdut.

Editor : Liviu Cojan