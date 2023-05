Ciucă și Ciolacu anunță măsuri pentru prevenirea incidentelor violente în școli: E tragic ce s-a întâmplat la Belgrad

Premierul Nicolae Ciucă spune că a transmis omologului său sârb condoleanţe pentru tragedia care a avut loc într-o şcoală din Belgrad şi a adăugat că pentru combaterea şi prevenirea violenţei în şcolile din ţara noastră au fost create grupuri de lucru formate din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Dezvoltării care lucrează la elaborarea unui set de măsuri care trebuie luate în sistemul de educaţie, relatează News.ro. La rândul său, președintele PSD Marcel Ciolacu a spus că atacul armat din Serbia ţine şi de regimul armelor şi muniţiilor și că MAI va lua măsuri pentru ca o astfel de situație să nu aibă loc în România.

„Există o adevărată dezbatere pe acest subiect. Au fost dezbateri legate de ceea s-a întâmplat. Sigur, Doamne fereşte, nici nu ne dorim să avem astfel de incidente în şcoli, dar sunt anumite fapte care s-au petrecut şi în şcolile din România. La nivelul Ministerului Educaţiei împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cu Ministerul Dezvoltării, sunt grupuri de lucru care analizează şi identifică măsurile care trebuie luate în sistemul de educaţie din ţara noastră”, a spus Ciucă.

„Împreună cu noi astăzi (la Piatra Neamţ – n.r.) a fost şi doamna ministru a Educaţiei. Este clar că nu doar o măsură sau un set de măsuri poate să rezolve aceste probleme. Este vorba de o legătură între ceea ce înseamnă educaţia în familie, în şcoală, în societate, măsurile de prevenţie care trebuie luate instituţional şi desigur sunt aceste aspecte de prevenire, din ce am înţeles din primele date de la aceste grupuri de lucru, care sunt cele mai importante şi care stau pe masa celor trei instituţii”, a adăugat el.

Ciucă a fost întrebat ce măsuri vor fi luate în şcolile din ţara noastră pentru a preveni incidente violente, în contextul în care un elev de 13 ani a împuşcat mortal opt colegi şi un gardian la o şcoală din Belgrad.

„Este tragic ce s-a întâmplat. Îmi exprim, încă o dată, regretul şi transmit condoleanţe omologului din Serbia. Este o chestiune atât de gravă, încât o măsură anunţată acum în faţa microfoanelor nu rezolvă problema”, a mai spus Ciucă.

Întrebat care ar fi cea mai rapidă soluţie identificată de Guvern privind combaterea violenţei în şcoli, premierul a spus: „Aştept ca acest măsuri să fie furnizate de grupul de lucru de la instituţiile care au în responsabilitate aceste atribuţii”.

„Nu le avem în momentul de faţă, nu le am în momentul de faţă. Nu pot să le comunic”, a adăugat Ciucă.

La rândul său, Marcel Ciolacu, aflat și el la Piatra Neamț, s-a declarat convins că Ministerul de Interne va veni cu măsuri pentru ca o astfel de tragedie să nu aibă loc în România.

„Ce s-a întâmplat în Serbia ţine şi de regimul armelor şi muniţiilor. Am văzut deja Ministerul de Interne pregăteşte anumite măsuri. Să ne păzim de mitraliere în şcoli, cu toate că România nu are un acces la mitraliere aşa de larg cum există în Serbia, fiindcă am văzut că şi preşedintele Serbiei a spus că o să facă nişte modificări în acel sens, deja intrăm într-o logică anormală.

Sunt ferm convins, în schimb, că Ministerul de Interne va veni cu anumite reguli în ceea ce-i priveşte pe cei care deţin permis de armă în România, ca aşa ceva să nu se întâmple”, a spus Ciolacu.

Miercuri, un elev de 13 ani a împuşcat mortal opt colegi şi un gardian la o şcoală din Belgrad, un atac care a şocat ţara din Balcani. Poliţia l-a identificat pe atacatorul de miercuri drept Kosta Kecmanović şi a afirmat că era elev al şcolii din 2019. Poliţiştii au declarat că el a folosit două dintre armele tatălui său pentru atacul pe care l-ar fi plănuit de o lună.

De asemenea, cel puţin opt persoane au fost ucise şi 13 rănite într-un atac armat, vineri, la circa 60 de kilometri sud de Begrad.

