Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că, joi, în emisiunea Jurnalul de seară, de la Digi24, că este deranjat de plecările primarilor liberali la PSD și susține că a purtat o discuție serioasă în Coaliție pentru că acest lucru este inacceptabil. „Nu așa se lucrează într-o coaliție, nu așa câștigăm voturile românilor”, a spus Ciucă.

Întrebat despre un pact de neagresiune între PNL și PSD în campania electorală pentru 2024, Ciucă a spus că nu va exista un astfel de pact, acesta fiind motivul pentru care liberalii au decis la reuniunea din Sinaia să meargă singuri la alegerile de anul viitor.

„Pactul de neagresiue ne-a determinat să luăm decizia la Sinaia să mergem la alegeri „Prin noi înșine”. Dacă făceam o coaliție cu PSD, se căuta un program de țară care să asigure cetățenii României că tratăm cu aceeași decizie politică perspectiva alegerilor”, a spus Ciucă.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Fără pact de agresiune, deci agresiune.

Nicolae Ciucă, președintele PNL: Dacă am fi înțeles la vremea respectivă că trebuie să ne respectăm între noi și să avem considerație pentru partenerii noștri, nu am fi încurajat traseismul politic la nivelul aleșilor locali și nu am fi ajuns să vedem care i-a doi, trei primari dintr-o parte sau cinci, șase din alta și să aratăm care e mai atractiv.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: V-a deranjat acest lucru?

Nicolae Ciucă, președintele PNL: Foarte mult și mă deranjează și am avut o discuție serioasă, în care am precizat că acest lucru este inacceptabil. Nu așa se lucrează într-o coaliție, nu așa putem să câștigăm voturile românilor, asigurându-ne că primarii sunt cei care reglează cureaua de transmisie a alegerilor din 2024.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Aveți o linie roșie? Câți primari mai trebuie să plece la PSD să vă supărați și mai tare și să rupeți Coaliția?

Nicolae Ciucă, președintele PNL: Eu sper să nu mai plece pentru că nu trebuie să mai plece.

Editor : C.L.B.