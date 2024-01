Ciucu spune că îl susține pe candidatul PNL la primăria Capitalei: „Ar fi fost neserios să candidez eu, lumea m-ar fi văzut carierist”

Ciprian Ciucu spune că nu intenționează să candideze la Primăria Generală a Capitalei și că ar fi „neserios” din partea sa să plece de la Primăria Sectorului 6 după doar un mandat. Ciucu a vorbit și despre cine va fi candidatul PNL la PMB, într-un răspuns la o întrebare a primăriței sectorului 1, Clotilde Armand.

„Din moment ce partidul nostru va alege un candidat pentru București, voi susține candidatul partidului meu”, întrebat dacă-l va susține pe Sebastian Burduja drept candidat la PMB.

Întrebat de ce nu candidează el însuși, Ciucu a declarat:

„Ar fi fost neserios din partea mea să plec la PMB după doar un mandat, lumea m-ar fi văzut carierist – a stat și el patru ani la primăria de sector și acum dă fuga la Primăria Capitalei.

Ca să confirm cu adevărat ceea ce pot pentru Sectorul 6, am nevoie de ceva mai mult timp. Deja s-a văzut în acești trei ani și jumătate cât de mult am muncit și să-mi las proiectele... am proiecte foarte importante pe care încă nu le-am menționat nici măcar public.

De exemplu, construim un sistem de management al deșeurilor cu ghene îngropate (...) Un proiect foarte mare, foarte important.

Vreau să construim un spital, tot încercăm să obținem finanțare pentru el, nu pot să vin cu o machetă și să zic ăsta e spitalul, cum au făcut alții. Până nu obțin finanțare pentru el nu dau drumul la licitație, deși avem studii de fezabilitate, avem teren, am eliberat terenul.

Am făcut foarte mulți pași pe proiecte mari pe care nu le-am comunicat foarte mult pentru că prefer să-mi fac treaba în liniște și să nu creez așteptări”, a spus Ciucu la emisiuena Briefing de la Digi24.

