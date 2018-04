Conflict între guvern şi preşedinte. Informaţii Digi24: Dăncilă l-a sunat pe Iohannis după trei ore

Conflict fără precedent între guvern şi preşedinte, într-o chestiune diplomatică sensibilă pe plan internaţional. Klaus Iohannis, singurul îndreptăţit de Constituţie să se ocupe de politica externă, a aflat de la televizor că Executivul lucrează la un plan pentru mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv, la Ierusalim. După un comunicat în care spunea că acest lucru nu se face decât după o analiză profundă, şeful statului i-a telefonat premierului. Viorica Dăncilă nu a răspuns şi potrivit informaţiilor Digi24 l-a sunat pe Klaus Iohannis după trei ore, ca să îi confirme că a înţeles bine: în şedinţa de Guvern s-a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei.

Viorica Dăncilă: Da, am discutat cu Klaus Iohannis

Reporter: E adevărat că nu i-aţi răspuns preşedintelui iniţial la telefon?

Viorica Dăncilă: Da, iniţial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor, nu am avut telefonul, apoi am sunat şi am vorbit cu dumnealui. A fost adoptat un memo în şedinţa de guvern, voi discuta cu domnul preşedinte dupa adoptarea acestui memorandum, avem responsabilitate, avem discernământ şi vom purta discuţii cu toate instituţiile.

Răspunsul premierului vine după declanşarea unui adevărat conflict între preşedinte şi Guvern. Relocarea ambasadei ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional, a spus şeful statului, care acuză Executivul că nu l-a informat şi nu l-a consultat cu privire la acest demers. Preşedintele reaminteşte că există o serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale a ONU în care se solicită statelor membre, printre altele, să se abțină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim.

Miercuri, când a fost aprobat Memorandumul, purtătorul de cuvânt al Executivului spunea că nu ştie nimic despre acest subiect. În schimb, Liviu Dragnea a anunţat, joi, la televizor, adoptarea acestei măsuri de către Guvern.

Liviu Dragnea - preşedinte PSD: „În fapt, activitatea ambasadei României, de exemplu, zilnic, se desfăşoară la Ierusalim, nu în Tel Aviv. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru. Acolo sunt toate instituţiile centrale ale Israelului. Este această decizie luată, pentru care eu am ieşit prima dată, o susţin, Guvernul a acţionat în consecinţă şi încep procedurile”.

Comisia Europeană atrage atenţia că poziția Uniunii este bine cunoscută și clară: „Uniunea Europeană sprijină cu fermitate soluţia celor două state, soluție care ar trebui găsită prin discuții directe între părți, cu Ierusalimul ca viitoarea capitală a ambelor state. În conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al ONU (478), delegația Uniunii Europene și toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene se află în Tel Aviv.”

Premierul israelian a precizat într-un comunicat de presă că poartă discuţii cu cel puţin şase state în privinţa relocării ambasadelor la Ierusalim. Pe de altă parte, reprezentanţii Palestinei avertizează România.

Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la Bucureşti: „Această decizie este un act care contravine legislaţiei internaţionale şi contrazice poziţia istorică a României cu privire la Orientul Mijlociu. De asemenea, contrazice şi poziţia Uniunii Europene care a condamnat declaraţia preşedintelui Donald Trump de a muta ambasada americană la Ierusalim”.

Problema este extrem de sensibilă pe plan internaţional. Ierusalimul este foarte controversat din punct de vedere politic. Israelul susţine că este capitala sa, cu tot cu partea de est, pe care a ocupat-o în 1967. Palestinienii, în schimb, susţin că Ierusalimul de Est este capitala lor. România susţine ideea reînceperii negocierilor care să ducă la soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu şi la crearea a două state, unul palestinian şi unul israelian.