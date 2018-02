Congresul PSD | Marian Oprişan: Acum candidez

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a anunţat miercuri, înainte şedinţei Biroului Permanent Naţional al partidului, că va candida pentru o funcţie de conducere în partid la Congresul din martie, deoarece în 2015 nu a făcut-o pentru că avea un dosar penal.

Sursă: Facebook

„Să vedem ce stabilim în organele statutare ale PSD, în Biroul Permanent, în următorul Comitet Executiv împreună cu colegii, să vedem ce formă va exista şi evident că acest Congres va avea loc la data stabilită (...) Nu am candidat în anul 2015 la congres pentru că am zis foarte clar că nu candidez pentru că am un dosar şi este dosarul meu, nu dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD”, a declarat Oprişan.

Baronul de Vrancea nu a precizat pentru ce funcție de conducere va candida, dar există tot mai multe informații că, la congresul extraordinar, ar putea deveni vacantă funcția de președinte executiv al PSD, funcție ocupată acum de senatorul Niculae Bădălău.

Întrebat dacă ar trebui modificată structura BPN al PSD, Oprişan a replicat: „Dacă se impune alegerea unui nou Birou permanent în cadrul Congresului, da, fără nicio problemă”.

Biroul Permanent Naţional al PSD are loc la această oră şi ar urma să fie stabilită data Congresului extraordinar al partidului.

Social-democraţii au votat, în urmă cu o săptămână, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, ca în 10 sau în 17 martie să aibă loc Congresul extraordinar al PSD cerut de liderul partidului, Liviu Dragnea.

Anunţul organizării Congresului extraordinar al PSD a fost făcut de Liviu Dragnea chiar înaintea şedinţei Comitetului Executiv, el spunând că vrea organizarea în martie a acestui congres, la care va cere şi un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD.